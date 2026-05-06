Patricia Fernández 06 MAY 2026 - 22:06h.

Después del abandono de forma unilateral de Álex, Ainhoa decide cómo se marcha de 'La isla de las tentaciones': con Álex, sola o con un nuevo amor

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Álex decidía poner fin a su experiencia en 'La isla de las tentaciones 10' de manera unilateral al no poder más, en medio una de las fiestas en 'Villa Montaña' no podía más y hacía las maletas por sorpresa. Ainhoa no podía esperar lo que iba a decirle Sandra Barneda en la segunda hoguera de las chicas, ella se quedaba sola con la presentadora y descubría que su pareja había abandonado, pero este aparecía por sorpresa para encontrarse y vivir un complicado cara a cara, pero ahora llegaba el momento para ella de tomar la decisión final sobre su relación antes de marcharse de República Dominicana.

Álex llegaba lleno de dudas a esta hoguera y reprochaba a Ainhoa las palabras que ha escuchado de ella: "Hacía días que no habíamos separado y estabas diciendo que estabas dudando de la situación". Algo que ella negaba completamente, momento en el que él se abría como nunca con ella sobre los miedos que ha sentido en esta experiencia y mostraba sus sentimientos por ella: "Me he dado cuenta de que soy más dependiente de ti que tú de mí, pero tú me has roto".

Ver así de roto a Álex hacía reflexionar a una Ainhoa que se mostraba descolocada con todo esto: "Me duele verle así de triste, pero también tenerle cerca después de tanto tiempo me pone feliz". Mientras él confesaba que "no puede llorar más" porque se le han gastado todas las lágrimas.

En medio de todas estas confesiones entre ambos, llegaban más imágenes, en las que Álex descubría que Ainhoa no ha estado como él pensaba en la villa. Podía descubrir cómo su pareja lo ha pasado muy mal en esta experiencia, mientras ella le contaba cómo se ha sentido. Algo que hacía que el participante de 'La isla de las tentaciones 10' entonase un sincero "lo siento" y asegurase que "le duele verla así", aunque también "le gusta ver que se estaba acordando" de él, aunque "lo estuviera pasando mal". Como ella también podía ver en la 'tablet' partes de Álex que "no se esperaba para nada".

Álex aseguraba que se ha dado cuenta de que Ainhoa es el amor de su vida, lo que le expresaba protagonizando un emotivo momento: "Como estoy contigo no estoy con nadie, aparezca quién aparezca en mi vida en mi cabeza solo estás tú". Palabras que no faltaban por parte de ella: "Si no es contigo no es con nadie, estoy enamorada de ti y de lo que eres. A veecs siento que no merezco algo como tú porque eres un rayo de sol en mi vida".

Después de esto, Sandra Barneda quería explicarles algo: "Esta hoguera del abandono ha terminado de una manera muy distinta a como imaginaba, Álex, tú decidiste poner fin a esta experiencia de manera unilateral, precipitando también el final de Ainhoa, pero todavía queda por conocer cómo quiere terminar esta experiencia ella".

"¿Cómo quieres abandonar 'La isla de las tentaciones'? Con Álex, sola o con un nuevo amor", le preguntaba Sandra y Ainhoa tomaba su decisión final. Momento en el que la presentadora les dedicaba unas palabras a la pareja después de todo lo que han vivido en República Dominicana.

Las colaboradoras revelan qué harían para no caer en la tentación

Giovanna González, Belén Ro, Jessica Bueno, Alejandra Prat y Adriana Dorronsoro analizan, en exclusiva para nuestra web, lo último que ha ocurrido en 'La isla de las tentaciones 10'.