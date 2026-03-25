¿Qué significa 'natural' en la etiqueta de un alimento?

Sin duda, 'natural' es el reclamo más habitual que podemos ver en la publicidad de alimentos, aunque en realidad no siempre significa lo que solemos pensar

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Como ocurre en otros ámbitos, en la alimentación también hay modas. Podemos verlo en las dietas que son tendencia cada cierto tiempo, en los “superalimentos” que se hacen populares cada 'temporada y, cómo no, en la publicidad y las estrategias de mercadotecnia. Si en los años 90 se llevaban los alimentos 'light', ahora lo que se estila son los alimentos “naturales'. Para darnos cuenta solo tenemos que fijarnos en el envase de muchos de ellos, donde se destaca con letras de gran tamaño el mensaje 'natural'. Pero en realidad no significa lo que solemos pensar.

¿Qué significa que un alimento sea 'natural'?

Es habitual que en los envases de los alimentos el mensaje 'natural' vaya acompañado de otros, como 'sin aditivos' o 'sin colorantes ni conservantes'. Por eso solemos pensar que este mensaje significa que el alimento no tiene aditivos y que por lo tanto es “más sano”, “más seguro” o “más parecido a un alimento hecho en casa”.

Pero la legislación no recoge una definición general para la palabra 'natural', así que en realidad se trata de un término vacío. Eso implica que su significado queda sujeto a la interpretación que hagamos: habrá quien piense que se refiere a la ausencia de aditivos, pero también puede interpretarse que se utiliza para alimentos poco procesados, para los elaborados con métodos artesanales… En definitiva, no significa nada, salvo algunas excepciones que veremos a continuación.

Cuando 'natural' sí significa algo

Hay unos pocos casos en los que la palabra 'natural' sí está definida en la legislación. Ocurre, por ejemplo, en el caso de los aromas: se puede utilizar el término “aroma natural” para designar al que se ha obtenido a partir de materias primas presentes en la naturaleza y donde se encuentran de forma natural. De esta forma se hace distinción para diferenciar a los aromas obtenidos de forma sintética, por ejemplo, a partir de la reacción de diferentes moléculas.

También está definido el uso del término 'natural' para determinados alimentos, entre los que se encuentran algunos como los siguientes:

El yogur natural , donde 'natural' se refiere al yogur tal cual, sin azúcar, aromas, colorantes, etc. Es decir, al producto de leche coagulada obtenido a partir de la fermentación láctica llevada a cabo por dos tipos concretos de bacterias lácticas.

, donde 'natural' se refiere al yogur tal cual, sin azúcar, aromas, colorantes, etc. Es decir, al producto de leche coagulada obtenido a partir de la fermentación láctica llevada a cabo por dos tipos concretos de bacterias lácticas. El agua mineral natural, donde 'natural' se refiere a las aguas microbiológicamente sanas que proceden de un yacimiento subterráneo y que se distinguen de otras aguas por tener una composición característica, constante y pura.

donde 'natural' se refiere a las aguas microbiológicamente sanas que proceden de un yacimiento subterráneo y que se distinguen de otras aguas por tener una composición característica, constante y pura. Los derivados cárnicos, donde la palabra 'natural' se puede utilizar para designar a los que cumplen ciertas características, entre las que se encuentran las siguientes: no pueden contener aditivos, solo pueden tener aromas naturales, tripa natural, no pueden tener almidón ni fécula.

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¿Es mejor un alimento 'natural'?

Como ya hemos visto, en la mayoría de los casos 'natural' no significa nada. Hay alimentos donde resulta útil, como en el yogur, para distinguir a los que cumplen ciertas características (por ejemplo, no tener azúcar).

Pero si hablamos de 'natural' para referirnos a los alimentos que no contienen aditivos, no quiere decir necesariamente que el alimento sea mejor, más saludable o más seguro. Por ejemplo, una conserva de garbanzos con E-330, puede ser igual de saludable y segura que otra 'natural' sin aditivos. El E-330 es simplemente ácido cítrico, como el que se encuentra en un limón, y cumple una función antioxidante: evita que los garbanzos se oscurezcan y adquieran aromas anómalos.

Conviene tener presente que algo 'natural' no es necesariamente mejor ni inocuo y que algo sintético no es necesariamente dañino o tóxico. Por ejemplo, el veneno de serpiente es natural, pero tóxico, mientras que el cloro con el que se potabiliza el agua es sintético, pero ayuda a evitar enfermedades.