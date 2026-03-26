Daniel Brito 26 MAR 2026 - 17:05h.

Si vas a viajar en avión próximamente, sobre todo si es un vuelo largo, cuidado con lo que comes antes de subir al avión y con el snack que te llevas para el vuelo

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El avión es prácticamente el medio de transporte más utilizado cuando nos vamos de vacaciones para llegar al destino en el que vamos a pasar unos días de descanso o haciendo turismo para conocer una nueva cultura o un nuevo país. Es cierto que las normas para volar más o menos las tenemos claras, pero si el vuelo va a ser algo largo es importante tener en cuenta determinados aspectos, como nuestra propia alimentación, evitando determinados ingredientes para tener un vuelo más placentero y sin problemas.

Elegir qué se come no solo durante el vuelo, sino antes de acudir al aeropuerto, es clave para prevenir posibles problemas digestivos en las alturas que nos hagan pasar un mal rato durante el trayecto.

Qué alimentos evitar

En un reciente artículo de Mirror subrayaban que es normal comer algo antes de un vuelo o llevar un tentempié para el viaje, pero que hay que saber cuáles elegir, según los expertos de Ski Vertigo consultados. Según estos, los aperitivos salados, que suelen ser muy demandados, como los frutos secos o los paquetes de patatas fritas, pueden hacer que nos hinchemos más, nos dé más sed o nos provoque una mayor incomodidad durante el viaje.

Ya de por sí viajar a tal altura es probable que nos provoque sed, por lo que los snacks salados pueden empeorar la situación, además de causar retención de líquidos o hinchazón incluso en la zona de los pies, por ello se aconseja evitar el consumo de alimentos con sal, sobre todo en vuelos de larga duración.

“La gente compra aperitivos salados porque son rápidos y parecen inofensivos, pero en un vuelo pueden provocar sed y sensación de pesadez. Si ya se te hinchan los tobillos o te sientes mal al volar, es mejor evitarlos”, sostiene Alex Gyer, responsable de Ski Vertigo, quien también subraya que normalmente este tipo de snacks son los más ofertados tanto en las terminales de vuelo como en el servicio de a bordo del avión.

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Principales recomendaciones

De esta manera, entre las recomendaciones principales está tanto la ingesta de agua antes y durante el vuelo para mantener el organismo debidamente hidratado, evitando el consumo de bebidas con cafeína o de alcohol, además de optar por alimentos o aperitivos que no tengan demasiado contenido en sal o que directamente no lo tengan para prevenir posibles problemas nada más comenzar tus vacaciones o tu viaje sin haber llegado aún al destino.