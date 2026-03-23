Por qué deberías lavar el kiwi (aunque lo peles)

Daniel Brito 23 MAR 2026 - 10:30h.

Hay quien se come también la piel del kiwi, pero lo prefieras como lo prefieras, lo mejor es siempre lavarlo para eliminar los residuos que se acumulan en sus pelillos

El ingeniero agrónomo asturiano que se puso a cultivar kiwiños: "No hay que pelarlos"

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Hay frutas que comemos con piel y otras que no. Y eso marca una diferencia clave. Por ejemplo, si nos comemos unas fresas o unas cerezas, al igual que una manzana o una pera sin pelar, siempre las lavamos a conciencia, pero con las frutas que se van a pelar el lavado es un gesto que (mayoritariamente) brilla por su ausencia, como puede ser en esa misma manzana que pelas o en el plátano al que le quitas la cáscara. No obstante, hay frutas que, por mucho que vayas a retirarle la piel, lo mejor es que antes las pases por agua, como el kiwi.

El kiwi se suele comer pelado, pese a que hay más de uno que aprovecha los beneficios de su cáscara al comérsela, ya que, entre otras cosas, aporta más fibra, vitaminas y antioxidantes que si solo comiésemos la fruta interior.

Por qué limpiar el kiwi

En todo caso, si se come con piel lo más normal es lavarlo, pero aunque se vaya a pelar toda la pelusilla también se debería hacer porque la piel entra en contacto con pesticidas, polvo y otros residuos que no se eliminan del todo con un simple cuchillo. Es más, se expanden.

Como en la piel se acumula esa suciedad, acompañada de otros microorganismos, si no lavamos el kiwi previo a pelarlo, el cuchillo puede arrastrar parte de esos residuos hacia el interior de la fruta que luego vamos a comernos. Al tener esa piel característica con pelusilla, esta atrapa más impurezas que las de otras frutas que podrían causar desde molestias digestivas hasta infecciones.

Lo ideal para lavar los kiwis es no solo pasarlo por agua en el fregadero, sino también frotas suavemente su superficie para eliminar toda la suciedad y los residuos acumulados y después, antes de comerlo con piel o pelarlo, secarlo bien con un paño limpio o con papel de cocina.

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Los beneficios del kiwi

El kiwi es una de las frutas más recomendadas especialmente por su alto contenido en vitamina C, además de en múltiples antioxidantes que consiguen mantener un sistema inmunitario fortalecido, además de mejorar el tránsito intestinal y la digestión. Eso último en parte gracias a su contenido en actinidina, una enzima que permite una mejor digestión de las proteínas, al igual que su alto contenido en fibra. Además, el kiwi es bajo en calorías, pero rico en agua y ayuda a mantener la sensación de saciedad, mientras que su contenido en carotenoides permite proteger más la vista.