Daniel Brito 08 ABR 2026 - 08:30h.

La cocinera con una estrella Michelin nos desvela cómo le gusta la tortilla o el restaurante que para ella es hogar en un nuevo vídeo del 'Gastro Test'

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Uno de los restaurantes que ha despuntado en los últimos años es Ansils, que se ubica en la aldea Anciles del Valle de Benasque, en Huesca, y que llevan los hermanos Iris y Bruno Jordán, que ya cuentan con una estrella Michelin que les ha puesto en el radar de los amantes de la gastronomía. Jóvenes que se dedican a la hostelería y que huyen de las grandes urbes para establecerse en la tranquilidad (y también complejidad) de la España vaciada. Y para conocerlos mejor, la chef Iris Jordán se enfrenta a nuestro ‘Gastro Test’, que puedes ver completo en el vídeo.

Durante la edición de Madrid Fusión de 2026 la chef buscó un hueco antes de su ponencia para enfrentarse a nuestras preguntas gastronómicas y comentó algunos de esos alimentos e ingredientes que son imprescindibles para ella en su despensa de casa y del restaurante, pero también algunos platos que son clave en determinadas situaciones, como lo que le gusta comer cuando tiene resaca.

Iris Jordán también desvela el plato que más le recuerda a su infancia, además de confesar la que considera que es su experiencia más gastrosexy, muy relacionada con el restaurante Lera (Zamora) y su pichón.

La chef con una estrella Michelin también nos habla del que cree que es el vino más caro que ha bebido o del restaurante que ella elegiría para una primera cita (que reconvierte en el que elegiría para celebrar su banquete de boda). Si quieres ver todo su ‘Gastro Test’, en el vídeo están todas las respuestas de la cocinera, además ofrece unos trucos finales para que puedas emplearlos en tu día a día en la cocina.

Joan Roca y su defensa de Girona

En el anterior ‘Gastro Test’ el chef Joan Roca, el hermano mayor de los hermanos al frente de El Celler de Can Roca, defendía a Girona como el mejor lugar de España para comer. Según él, con “datos objetivos”, sacando a relucir las 20 estrellas Michelin que se encuentran en la provincia. Además, el cocinero también volvió a reconocer una vez más que le encantaría cenar con Bruce Springsteen o desveló que una de sus grandes pasiones gastronómicas no es otra que el picante, que usa mucho en su cocina.