Antía Troncoso 31 MAY 2026 - 14:20h.

La hija de Elsa Anka y el exfutbolista comparten la feliz noticia de su compromiso tras siete años juntos y una hija en común

La historia de amor de Lidia Torrent y Jaime Astrain: de su 'first date' a la feliz maternidad

Compartir







¡Lidia Torrent y Jaime Astrain se casan! La pareja ha comunicado su compromiso tras siete años juntos y una hija en común, Elsa. Una feliz noticia que han anunciado a través de sus redes sociales con una publicación en la que mostraban el precioso anillo de compromiso con el siguiente pie de foto: "I SAID YES!".

Tras superar la crisis de pareja que tuvieron a principios de 2025, la hija de Elsa Anka y el exfutbolista han decidido dar un paso más en su historia de amor. Una decisión que llega apenas unas semanas después de que la pareja protagonizase un emotivo reencuentro en el plató de 'Supervivientes', tras la expulsión de Jaime Astrain del reality. Un romántico momento en el que dejaron claras sus intenciones de "no separarse nunca más".

¡Lidia Torrent y Jaime Astrain se casan!

Y dicho y hecho. Ahora, la pareja ha anunciado su boda. Un compromiso con el que empiezan un nuevo capítulo en su relación que comenzó en el verano de 2019, poco después de que la que fuera camarera de 'First Dates' pusiese fin a su relación con Matías Roure. Desde entonces, su noviazgo se fue consolidando con el paso de los años hasta el nacimiento de su primera hija, Elsa, en el año 2022. Un momento que supuso un antes y un después en sus vidas.

PUEDE INTERESARTE 10 curiosidades sobre Jaime Astrain: ha estado en 9 equipos de fútbol y cree en los vampiros

Canal de Whatsapp de Telecinco

A lo largo de estos años, Lidia Torrent y Jaime Astrain han compartido públicamente algunos de los episodios más importantes de su relación, así como las dificultades a las que han tenido que hacer frente. De hecho, tras su crisis en 2025, muchos llegaron a cuestionar si podrían reconducir su historia. Sin embargo, ambos demostraron que están dispuestos a seguir apostando por su relación.

Es más, durante su paso por 'Supervivientes 2026', Jaime Astrain dejó algunos de los momentos más emotivos al hablar sobre Lidia Torrent y su hija. En especial, el concursante protagonizó un lacrimógeno 'puente de las emociones' en el que se sinceró como nunca sobre el amor que siente hacia su novia, a la que se refirió como "el amor de su vida".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Además, el exfutbolista confesó que su experiencia en los Cayos Cochinos, lejos de Lidia Torrent, le sirvió par darse cuenta de lo mucho que la quería y lo poco que se lo demostraba en el día a día: "Quiero pedirle perdón porque no he sabido demostrarle lo que la quiero, lo que me importa y lo afortunado que soy de que este en mi vida".