La fruta que come Vinicius para evitar los antojos de dulce y que avala un médico

Daniel Brito 10 ABR 2026 - 14:59h.

El jugador del Real Madrid ha comentado que su as en la manga para cubrir los antojos de dulce es comer piña

Los que cocinan a los futbolistas de primera: "Para Lamine un wrap y para Vinicius un poke de pollo tras el Clásico"

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Los deportistas de élite no tienen un día a día normal como el de cualquier persona, ya no solo por sus entrenamientos, sino que también por la dieta que deben seguir para mantenerse en forma. Los futbolistas, al ser de los deportistas más mediáticos, suelen ser los que más comparten sobre sus rutinas de entrenamiento y de dietas, como Vinicius Jr., que en una charla con Ibai Llanos contó muchos detalles de los hábitos que sigue para rendir en el césped, desde sus entrenos matutinos hasta sus visitas al gimnasio y al fisioterapeuta.

El futbolista del Real Madrid explicó al streamer que cuenta con un nutricionista que le marca una serie de pautas. “Cuando voy a la mesa es solo para comer, no sé lo que va a hacer ni nada. Lo cumplo perfectamente. Para la comida lo llevo bien, pero lo peor son los dulces, los chocolates, los postres…”, le confesaba a Ibai Llanos.

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Por eso mismo, el futbolista tiene sus propios trucos para cuando el hambre o el antojo de dulce hace acto de presencia, que es recurrir a la fruta. “La fruta me gusta. La piña me encanta y las uvas”, decía Vinicius en la charla. Y lo cierto es que este hábito de optar por la piña para suplir las ganas de comer algo dulce tiene más sentido del que crees.

El efecto de la piña en nuestros antojos

En un vídeo en sus redes sociales el médico Jose Manuel Felices Farias explica que lo que hace Vinicius es una buena opción, además de saludable. “La piña funciona bien para los antojos de dulce porque contiene bromelina, que es una enzima que rompe las proteínas. La piña te está rompiendo un poco la lengua y esa sensación de picor satura los receptores y quita las ganas de comer dulce después”, comenta el doctor en su vídeo sobre el efecto que tiene comer la piña como Vinicius.

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Además, la bromelina que comenta el doctor Felices también ayuda a facilitar la digestión y a reducir las inflamaciones dado a su poder para descomponer las proteínas, aliviando síntomas como la pesadez estomacal. Por no hablar de los propios beneficios de la piña con su aporte en fibra, vitamina C o ácido fólico, entre otros nutrientes.

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En todo caso, el experto también subraya que no hay que ser excesivamente estrictos y huir del dulce siempre con unos trozos de piña, sino que hay que ser flexibles y, si un día comes dulce, no pasa nada, todo es cuestión de encontrar el equilibrio para no ver la comida como un castigo.