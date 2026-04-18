Rocío Ponce 18 ABR 2026 - 09:00h.

Hablamos con Henrietta Lovell, conocida como la dama del té, experta y autora de 'Mis aventuras alrededor del té'

Las cuatro cafeterías españolas que están entre las mejores del mundo

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Casualidad o causalidad, la gran dama del té es una mujer de Londres. Sin embargo, lo suyo con esta planta requirió tiempo y lágrimas. Henrietta Lovell se dedicaba al sector financiero, pero un punto de inflexión vital la llevó a lanzarse de cabeza a un proyecto inimaginable hasta ese momento: unir su vida a la potencia de esta infusión. Su saber con los números le ayudó más tarde a poner en marcha su empresa, Rare Tea Company, fundada en 2004, con la que pretende darle el valor que merece. Y que no siempre la jungla del consumo global le da. Se la rifan en los mejores restaurantes.

La publicación de su libro 'Mis aventuras alrededor del té' (Salamandra) nos ha llevado a charlar de todo esto con Lovell: queremos conocer los secretos de esa dama del té que ha conquistado a los mejores restaurantes del mundo. La reclaman para hacer sus conocidas ya cartas de té, preparar sus selecciones o colaborar en las recetas que incluyan este ingrediente. Cada página de su libro, seleccionado como Libro del Año por 'The New York Times', es un viaje directo a una infusión única que se obtiene en algún recóndito lugar del planeta, pero también de la propia sensibilidad.

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¿Qué tiene de especial el té que no hayas encontrado en otras bebidas?

El té puede inundar tu vida de placer. Claro que muchas cosas pueden lograrlo; cuando buscamos lo mejor de algo, el placer aumenta. Puedes tomar una mala taza de té, igual que puedes tomar una mala copa de vino. Pero lo que mucha gente no sabe es que puedes tomar una taza de té realmente excelente que te dará tanto placer como una buena copa de vino. Estamos muy acostumbrados al té industrial en bolsitas, que suele ser bastante insípido, pero hay otro mundo por explorar: un mundo glorioso de sabores exquisitos. ¡Y no te emborracha! Eso no quiere decir que emborracharse sea necesariamente malo, no soy purista, pero tiene sentido buscar el mayor placer también en las bebidas sin alcohol. Además, en todo el mundo compartimos la costumbre de reunirnos alrededor de una tetera. No solo en los grandes hoteles para el té de la tarde, sino también en hogares desde Japón hasta Afganistán; desde La Línea de la Concepción hasta Delhi y Londres. Y cada lugar lo hace con sus propias particularidades culturales.

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En tu libro dices: "A menudo recurrimos al té cuando necesitamos consuelo o ánimo".

Sí, puede ser muy reconfortante sostener una taza de té caliente entre las manos, pero todos los tés también contienen cafeína para darnos energía, consuelo y ánimo. El té se elabora a partir de una sola planta, la Camellia Sinensis. Al igual que todo el vino se elabora a partir de uvas. Existe cierta confusión con otras hierbas que infusionamos en agua —a las que a menudo llamamos té— como la menta, la hierbaluisa o la manzanilla. Estas no son tés propiamente dichos, sino infusiones de hierbas que no contienen cafeína. Podemos recurrir a ellas por sus propiedades medicinales o su sabor. Pero solo el té (y, por supuesto, el café) nos dan energía.

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¿Ser inglesa te hizo sentir y vivir la experiencia del té de una manera particular?

Es curioso, porque mucha gente asume que los británicos beben muy buen té. Es cierto que bebemos mucho té. Pero me temo que, como la mayoría de la gente en el Reino Unido y en toda Europa, crecí conociendo solo las bolsitas industriales. No sabía nada sobre de dónde venía el té "English Breakfast", quién lo fabricaba ni qué era realmente. Eran solo bolsitas de papel en una caja del supermercado. Tenía una pequeña intuición de que existía un mundo más allá de eso gracias a las visitas que hacía de niña a mi abuela en Escocia. Ella bebía té de hojas sueltas y contaba historias de la India.

En tu libro haces una parada en España, concretamente en Tarragona.

Fui por esa exquisita flor de almendro, pero no es un té como tal, sino una hermosa flor que se infusiona deliciosamente en agua caliente. En España no se cultiva el té propiamente dicho, pero sí una gran variedad de hierbas maravillosas.

¿Cuál es el té más raro o especial que has probado y hasta dónde te hizo viajar?

Hay una increíble plantación de té en Waikato, Nueva Zelanda. No es un terruño tradicional para el té y su creación requirió un gran acto de fe, valentía y perseverancia. Tras más de 20 años de arduo trabajo y un gran intercambio de conocimientos de Taiwán, han creado tés de clase mundial. El próximo mes viajo a lo alto del Himalaya, en Bután, para trabajar con un nuevo colectivo de mujeres cultivadoras de té.

¿Cómo es tu trabajo con chefs importantes y restaurantes con estrellas Michelin? ¿Qué te piden que hagas por ellos?

Si te dijera que tengo un té delicioso, quizás me mirarías con recelo. Pero si te dijera que Ferran Adrià dijo que es muy bueno, quizás estarías más dispuesto a probarlo. Los chefs famosos han sido de gran ayuda para abrir la mente de la gente a la posibilidad de disfrutar de un té realmente excepcional. Trabajo en estrecha colaboración con restaurantes de todo el mundo, donde la gente está obsesionada con el sabor y los mejores ingredientes. Podemos diseñar un maridaje para un plato específico o un maridaje completo sin alcohol para un menú degustación (generalmente infusiones frías, preparadas y servidas frías en una copa de vino), como he hecho para lugares como Jordnear en Copenhague o Cory Lee en Benu en San Francisco. También puede tratarse de una mezcla a medida, como un perfume personalizado o un traje a medida; estoy terminando una para Adam Byatt en Trinity, Londres. O pueden ser los tés perfectos para culminar una comida, como hago para Plénitude en París o Sezanne en Tokio.

¿Cuáles son los errores más comunes que comete la gente al preparar té?

Primero, necesitas un buen té. Un té elaborado por alguien, en algún lugar del mundo, para que sea la mejor expresión de la planta y su terruño. Si te diera una botella de vino y te dijera: "Es tinto", ¿te impresionaría? ¿O si te dijera: "Es español"? ¿Sería suficiente? Sueño con que la gente elija sus tés como si fueran vino: eligiendo el mejor que puedan permitirse y conociendo a las personas y el lugar de donde proviene. Es importante tener en cuenta que un buen té solo te costará unos céntimos más por taza. No es como comprar vino de mayor calidad, donde los euros se acumulan rápidamente. La forma de prepararlo depende de tu gusto personal y de las tradiciones culturales. Pero es útil saber que variar la proporción de hojas y agua, la temperatura del agua y el tiempo de infusión te dará resultados muy diferentes.

¿Crees que dejaremos de usar bolsitas de té y volveremos a apreciar las hojas de té?

100%. Ya está sucediendo. No existen las bolsitas de té ecológicas; todas utilizan preciosos recursos naturales para un solo uso. Y para convertir árboles en papel o maíz en malla de plástico "sedosa", se necesitan disolventes industriales, blanqueadores, pegamentos y una gran cantidad de productos químicos y, casi siempre, microplásticos. No desaparecen por arte de magia. Si viertes agua hirviendo sobre estas bolsitas y las dejas en remojo un rato, ¿qué crees que sucede? Una tetera dura toda la vida y te permite preparar té puro sin nada adicional en tu taza.

¿Cuál es tu maridaje perfecto de té?

Una infusión caliente de oolong Tai Guan Yin con queso manchego.

¿Cuántas tazas de té tomas al día y a qué horas?

Muchas, pero intento parar sobre las 4 de la tarde. Soy sensible a la cafeína y cambio a infusiones de hierbas a última hora de la tarde para poder dormir mejor por la noche. A menos, claro, que esté tomando té con viejos amigos y quiera quedarme despierta hasta tarde para ponerme al día.

¿Crees que el mundo se divide entre los amantes del café y los amantes del té?

Me encanta el café. Creo que el mundo se divide entre las personas que están realmente obsesionadas con el sabor y las que no le dan tanta importancia.

¿La industria del té se mueve con las tendencias? Por ejemplo, cuando llegó el bubble tea o ahora con el matcha, que está por todas partes...

Sí, las redes sociales han creado tendencias tan rápido que antes podrían haber tardado décadas o siglos. Llevo casi 20 años buscando y vendiendo matcha japonés en Rare Tea Company. La gente decía que estaba loca, incluso mi equipo. Teníamos muy poco interés y vendíamos muy poco. Y luego, en pocos años, se convirtió en un fenómeno mundial. Tengo mucha suerte de haber forjado una larga relación con una maravillosa plantación de matcha orgánico en Kagoshima. Ahora la demanda supera con creces la oferta. Lo que podrías pensar que es matcha podría ser un té en polvo cualquiera con colorantes.

¿Conoces alguna tendencia futura en el mundo del té?

De todo corazón, espero que sea la historia de las plantaciones y comunidades de té. 15 millones de personas, la mayoría mujeres, muchas de ellas, si no la mayoría, viven en la pobreza, ocultas a la vista. Estamos conectados a ellas por la taza que bebemos. Espero que la tendencia sea que la gente se preocupe por esa conexión, una conexión que no se base en la pobreza ni en la explotación.

Antes de despedirme, si solo pudiera tomar tres tés, ¿cuáles serían?

Imposible elegir. Me encantan todos.