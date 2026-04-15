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¡Máxima tensión entre las parejas! Tras un conflicto entre Christian y Mar, Sandra Barneda se ha visto obligada a expulsarle de la ceremonia de collares para evitar que la discusión vaya a más y siga saltándose las normas. Todos ellos han podido despedirse por última antes de separarse para irse a sus villas en 'La isla de las tentaciones 10'. A pesar de sus advertencias, Christian ha vuelto para disculparse con la presentadora, pero Sandra Barneda le ha expulsado.

La presentadora ha tenido que intervenir en repetidas ocasiones también entre Luis y Julia, pues él no hacía caso a Sandra Barneda durante este momento porque él intentaba comunicarse con su pareja: "Fuera, y ya veremos si esta aventura acaba de terminar para ti", decía tajante y muy enfadada.

Sandra Barneda amenaza con enviarles "a España"

Después de estas expulsiones, Mar se ha roto al escuchar por parte de Sandra que habría consecuencias por saltarse las normas: "Necesito pensar muy bien qué voy a hacer, tanto con Luis como con Christian", afirmaba antes de ir a hablar con ellos.

Los tres han protagonizado una durísima conversación en la que la presentadora se quejaba de su actitud: "Tengo dos caminos, que los dos os vayáis inmediatamente a España, o que me prometáis que vais a estar a la altura de esta aventura. Os pido que no os saltéis las normas", pedía Sandra Barneda.

Mar sale corriendo hacia Christian

En ese momento Mar ha salido corriendo, volviéndose a saltar las normas, y le ha pedido a Christian abandonar el programa, algo que no ha gustado nada a la presentadora. Sandra les ha aconsejado, desatando las lágrimas de Christian y Luis. "¿Podéis entender que esta rara? Esta experiencia es muy difícil", decía.

Nerea se rompe y José la consuela

Todas las parejas han vivido momentos muy duros en este encuentro con los y las solteras presentes. Nerea no ha podido contener sus lágrimas y se ha roto delante de sus compañeras: "Me está pudiendo la ansiedad. Estaba deseando que llegara este momento para verle", reconocía. A pesar de las lágrimas, la presentadora la ha animado afirmando que ha podido aclarar sus dudas antes de comenzar la experiencia en 'La isla de las tentaciones 10'. "Sabías dónde veníamos, pero quiero que te tranquilices. Te amo", respondía José más tranquilo.