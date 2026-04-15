Ana Carrillo 15 ABR 2026 - 18:32h.

Compartir







Jessica Bueno ha respondido a las últimas declaraciones que Kiko Rivera hizo sobre ella en '¡De viernes!', donde comentó que las había "pasado canutas" en su ruptura y batalla legal contra ella. José Antonio León le recordó que la exconcursante de 'Supervivientes' le había hecho favoreces, algo que el DJ negó. En 'El tiempo justo', la modelo ha contestado al padre de su hijo mayor y ha asegurado que sí que le hizo un favor, que fue permitirle que le pasara solo la mitad de la pensión cuando él se lo pidió en el confinamiento.

"Me parece muy injusto de que me culpe a mí de todo el pasado cuando, lo vuelvo a repetir, creo que tiene mucha suerte de que yo sea la madre de su hijo", ha comentado la sevillana, ante lo que César Muñoz ha añadido que podría añadir en esa ecuación a Irene Rosales, madre de sus otras dos hijas. "Sí, pero prefiero hablar solo de mí y no meterme y compararme".

La finalista de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ha anunciado que va a sentarse esta semana en '¡De viernes!' para dar "más detalles" de todo lo que ha vivido con Kiko, del que se separó hace ya más de una década y con el que tiene un hijo en común de 13 años, Fran Rivera Bueno: "No me voy a callar".

Sus declaraciones sobre Jota Peleteiro

PUEDE INTERESARTE Irene Rosales desmiente a Kiko Rivera: de las cantidades económicas de su acuerdo de separación a su decisión sobre la visita de sus hijas a Isabel Pantoja

Jessica Bueno también ha hablado sobre el padre de sus otros dos hijos, Jota Peleteiro, que no acudió a la Primera Comunión de Jota Junior, celebrada el pasado fin de semana. Leticia Requejo ha sido la encargada de revelar la razón por la que el exfutbolista no asistió al evento y la exconcursante de 'GH VIP' lo ha confirmado, añadiendo también que su ex no visita a los niños desde las vacaciones de Navidad.