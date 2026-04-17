Patricia Fernández 17 ABR 2026 - 03:31h.

Alba Paul y Aratz Lakunza tienen la nominación directa e inmunidad tras convertirse en los líderes esta semana

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Después de decir adiós a otro de sus compañeros en la expulsión, que iba a poder dar su último voto, y de que Alba Paul y Aratz Lakunza se convirtieran en los líderes de esta semana, los concursantes de 'Supervivientes 2026' se enfrentaban a unas nuevas nominaciones.

Las nominaciones de 'Playa victoria' comienzan con tensión entre Almudena y Alvar

Las nominaciones comenzaban con tensión entre Alvar y Almudena, que cuando escribían el nombre en sus respectivos pergaminos, Almudena escribía el nombre de Alver y tras esto Alvar el de ella, lo que le hacía pensar a la concursante que lo había hecho al saber que iba a nominarle: "Eso no se hace, eres un falso, ha sido porque me has visto". Pero este lo negaba y empezaban a dar sus argumentos:

Almudena Porras: nomino a Alvar porque es la persona con la que menos afinidad tengo aquí.

Alvar Seguí: no la nomino porque me haya nominado ella, tenía miedo de Claudia, pero es muy fuerte y hemos tenido conversaciones y por eliminación a Almudena.

José Manuel Soto: nomino a Almudena, aunque es una chica maravillosa, pero es porque prometí a Claudia que esta semana no la iba a nominar.

Ivonne Reyes: nomino a Claudia.

Claudia Chacón: nomino a Soto porque no puedo nominar a Alba porque ha salido líder y él me ha nominado quinientas veces.

Darío Linero: nomino a Ivonne, me sabe muy mal porque es nuestra madre en la playa, pero hay que nominar a alguien y me decido por ella.

Borja Silva: nomino a Ivonne, puede ser de las personas más alegres, pero tengo que mirar por el equipo y considero que los demás rinden un poco más.

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Además, Jaime Astrain, daba su último voto antes de volver a España tras convertirse en el expulsado, el que iba a directo a Claudia.

“Hay un triple empate que tienes que desempatar, está formado por Almudena, Claudia e Ivonne”, contaba Jorge Javier a Alba Paul como líder y esta tenía que tomar la decisión:

“Voy a dejar nominada a Almudena, no la nominaría, pero quiero nominar directamente como líder a Claudia, me hace especial ilusión hacerlo así directamente”, explicaba Alba.

Lo que hacía reaccionar a Almudena: “Me ha pillado fría, la verdad. No sé por qué tenía hoy esa espinita de que iba a salir nominada”.

Así han sido las nominaciones de 'Playa derrota'

Nagore Robles: nomino a Ingrid, lo tengo clarísimo. A pesar de que lo pide constantemente no es por eso, se lo ha ganado a pulso. Tanta negatividad todo el día y repetirme las cosas constantemente me pone muy nerviosa.

Maica Benedicto: nomino a Ingrid porque ha sido la única con la que he tenido más diferencias, la veo muy triste.

Toni Elías: nomino a Ingrid, veo que le está costando y que echa de menos a sus hijos y su familia.

Ingrid Betancor: nomino a Nagore, no tengo razón esta semana, simplemente porque me ha llamado plasta. Y se acababa rompiendo al explicar a Jorge Javier Vázquez si realmente había pedido o no a sus compañeros que la nominasen.

Gerard Arias: nomino a Ingrid porque la veo muy cabizbaja, tiene la cabeza mucho más fuera que dentro, necesitamos a gente que quiera aguantar, la veo sin fuerza.

“La nominada del grupo es Ingrid”, desvelaba Jorge Javier Vázquez y Aratz Lakunza, como líder daba su nominación directa a Toni Elías.

¡Alvar Seguí decide usar el poder del ‘tridente dorado’ y cambia la lista definitiva!

Pero esto no se acababa aquí. Alvar Seguí, que conseguía el ‘tridente dorado’ y le otorga el poder de sacar a un nominado de la lista y meter a otro compañero, decidía usarlo: “Quiero salvar a Toni porque es un gran amigo y muy buena persona y nominar a Gerard porque ya le toca, ahora está en el equipo contrario y me parece un adversario fuerte”.

Por tanto, los nominados de esta semana son Almudena Porras, Claudia Chacón, Ingrid Betancor y Gerard Arias: ¡ya puedes votar para salvar a tu favorito a través de la app de Mediaset Infinity, de manera completamente gratuita!