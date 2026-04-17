El primer análisis de la Guardia Civil en el zulo de la casa de Óscar reduce la posibilidad de que Esther López hubiera estado allí

Recogen muestras en la inspección del zulo de Óscar donde pudo agonizar Esther López antes de morir

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TraspinedoLa Guardia Civil ha inspeccionado durante 11 horas la antigua vivienda de Óscar, el único sospechoso de la muerte de Esther, para recabar pruebas en el zulo recientemente encontrado. Miembros del Equipo Central de Inspección Ocular- Grupo ECIO de la Dirección General de la Guardia Civil-, de manera conjunta con personal del laboratorio de criminalística de la Unidad de Intervención de la Policía Judicial de Valladolid han examinado el habitáculo situado en la vivienda de la urbanización El Romeral, dentro del término municipal de Traspinedo, y que fue propiedad de la familia de Óscar S. único encausado en la muerte de Esther López a principios de 2022.

La jueza titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, que investiga la muerte de la joven, acordó la entrada y registro de la casa después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que daba acceso a un sótano desde uno de los dormitorios.

Recogen muestras del zulo

Óscar, el acusado de asesinato de Esther López, ha presenciado la detalladísima inspección ocular que ha sido grabada por los agentes e investigadores de la Guardia Civil. Los agentes han analizado y han examinado la que era la vivienda de Óscar y el zulo donde podría haber estado Esther López agonizando tras el atropello.

La jueza ha dado permiso para revisar otras oquedades, suelos y paredes, por si hay tabiques rotos, techos o paredes falsas. Los agentes ya encontraron una fibra de la ropa de Esther en un pasillo pero ahora buscan más restos biológicos.

PUEDE INTERESARTE El zulo en el que podría haber agonizado Esther López estaba sellado con espuma de poliuretano

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Durante más de 11 horas, los investigadores han estado inspeccionando el zulo de la vivienda. Durante el registro, los agentes de la Guardia Civil han tomado y han recogido muestras para intentar averiguar si Esther López estuvo en esta zona escondida de la vivienda momentos antes de morir. Los restos recogidos serán llevados hasta Madrid para su estudio al detalle.

Sin embargo y como informa 'El Norte de Castilla', las primeras impresiones oculares enfrían "la posibilidad de que Esther López estuviera escondida en ese habitáculo de 12 metros cuadrados de superficie y una altura de 2,5 metros de altura. Si el laboratorio no dice lo contrario, todo apunta a que el cuerpo no estuvo allí".

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Un zulo de 12 metros cuadrado y 2,5 metros de altura

El hallazgo de este zulo se produjo después de que el actual propietario, que adquirió la vivienda hace unos cinco meses, detectara humedades y localizara una trampilla oculta bajo el suelo de una de las habitaciones, por lo que decidió picar una baldosa tras observar los desperfectos en el pavimento.

Bajo la superficie y una capa de espuma de poliuretano, halló una estructura de acceso que conduce a un habitáculo de unos 2,5 metros de altura y una superficie aproximada de 12 metros cuadrados, como así lo puso en conocimiento de la Guardia Civil y recoge el atestado.

La jueza, de conformidad con el criterio de la Fiscalía, autorizó ayer la entrada y registro para que la diligencia se realice con todas las garantías legales.

En este sentido, la magistrada autorizó a que la Guardia Civil realice una inspección ocular, que "amén del habitáculo en cuestión, se extenderá a las comprobaciones y extracción" de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior, posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos y suelos.

¿Cómo es el sótano?

En el interior del sótano encontrado, según el informe policial, existe un nivel de agua de unos 30 centímetros y en el registro visual previo se observaron diversos objetos, entre los que figuran restos de ferralla, dos garrafas, maderas flotando y lo que parece ser una bomba de extracción de agua.

El acceso a la estancia se realiza a través de una escalera oxidada en mal estado a la que le faltan varios peldaños.

La familia de Esther López pide prisión para Óscar

La defensa del único encausado sostiene que esta dependencia es una antigua bodega que el padre de su patrocinado decidió tapiar hace dos décadas ante las inundaciones recurrentes que sufría el habitáculo, al tiempo que asegura que Óscar S.M. ya advirtió de su existencia a uno de los agentes de la Guardia Civil, cuyo nombre incluso le ha proporcionado, durante la inspección que el Instituto Armado efectuó al referido chalé hace ya cuatro años.

Por su parte, la familia de la víctima reiteró ayer su petición de ingreso en prisión provisional de Óscar S.M, encausado ante este hallazgo. A través de un comunicado, calificó la actitud de Óscar como "obstruccionista, embustera y mentirosa", al denunciar que el acusado nunca reveló la existencia de un habitáculo en su vivienda sobre el que los agentes deambularon durante tres días de registro. Además recordaron que la contundente acusación de la Fiscalía es anterior al hallazgo de dicho zulo en la escena del crimen, por lo que este nuevo elemento no exime al acusado de ninguna de las pruebas objetivas e irrefutables obtenidas contra él hasta el momento.