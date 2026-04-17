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La colaboradora televisiva Ylenia Padilla ha reaparecido públicamente en '¡De viernes!' para abordar la fuerte polémica que protagonizó meses atrás tras sus declaraciones sobre la ley trans, y el posterior aluvión de críticas que recibió en redes sociales.

Durante una entrevista, Ylenia se mostró firme al describir el episodio como un “linchamiento” prolongado en el tiempo. Según relató, durante cerca de tres meses fue objeto de ataques constantes en internet, con insultos, descalificaciones personales e incluso amenazas. “Era trending topic todos los días”, aseguró, denunciando que cualquier búsqueda de su nombre derivaba en comentarios “absolutamente bárbaros”.

"Estaba totalmente fuera de mí"

La televisiva defendió que, en aquel momento, reaccionó desde el dolor y la ira acumulados: “Estaba totalmente fuera de mí”, reconoció, explicando que se sentía impotente ante una situación que, a su juicio, no encontraba amparo legal. En ese contexto, admite que optó por responder públicamente, lo que contribuyó a aumentar la tensión mediática.

Sin embargo, con la perspectiva actual, Ylenia ha hecho autocrítica: “El error no fue irme de las redes, el error fue irme de la tele en lugar de ponerme en terapia”, afirmó con contundencia. La colaboradora considera que debería haber priorizado su salud mental y alejarse del foco público para gestionar mejor el impacto emocional.

"Lo peor que puedes hacer es estar en las redes"

En su intervención, también señaló el papel de algunos medios y figuras públicas, a quienes acusa de “echar más leña al fuego” en lugar de rebajar la polémica. Aunque evita señalar responsables concretos, sostiene que el clima general contribuyó a amplificar la controversia y a consolidar una narrativa en su contra.

La entrevistada insistió en que sus declaraciones iniciales respondían a una opinión personal sobre la legislación, pero lamenta que el debate derivara en ataques personales. Finalmente, la televisiva aseguró que actualmente se encuentra en un proceso personal diferente, más centrado en el bienestar emocional: “Si te quieres mejorar de algo, lo peor que puedes hacer es estar en las redes”, concluyó, dejando entrever un cambio de enfoque tras uno de los episodios más controvertidos de su trayectoria mediática.