Las cuatro cafeterías españolas que están entre las mejores del mundo

Daniel Brito 27 FEB 2026 - 12:36h.

Dos en Barcelona, una en Madrid y otra en Málaga, así son las cuatro cafeterías españolas que están entre las 100 mejores del mundo por su calidad y servicio

La receta de golden milk en cafetera italiana que notarás hasta en la piel

Compartir







Una vez más, las mejores cafeterías del mundo han sido elegidas y un total de cuatro cafeterías españolas han entrado en el ranking de ‘The World’s 100 Best Coffee Shops’. El objetivo de esta lista es buscar las mejores del mundo siguiendo determinados criterios, entre los que destacan la calidad del café que sirven, el servicio que se presta al cliente, la innovación, la sostenibilidad o la experiencia del barista, además de la calidad de los alimentos y platos que sirven.

Con más de 15.000 cafeterías analizadas, solo 100 han entrado entre las mejores, de las cuales cuatro son españolas: dos en Barcelona, una en Madrid y otra en Málaga. ¿Qué las hace especiales para llegar a ser reconocidas a nivel mundial?

PUEDE INTERESARTE La primera cafetería española que te sirve un café de tres litros y una cookie XXL

Nomad Frutas Selectas

Esta cafetería de Barcelona, que ocupa el puesto 16 de la lista, (Carrer de Pujades, 95) se ubica en la zona de Poblenou de la capital catalana, de la que se destaca que es “un espacio diseñado para celebrar el café de especialidad en su máxima expresión” donde su café es seleccionado con máximo cuidado y tostado por ellos mismos. Su café se complementa con platos equilibrados y frescos en un espacio acogedor y funcional diseñado por Skye Maunsell y Jordi Vecinana. Su filosofía, clave en su éxito, es clara: “ofrecer café de alta calidad con el respeto y la dedicación que merece”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Hola Lagasca

En el puesto 19 de la lista está Hola Coffee Lagasca (calle Lagasca 42), en pleno centro de Madrid. El ranking subraya su diseño minimalista, donde se ofrece “café tostado local” y una “selección de cafés de filtro bebidas de autor”, lo que demuestra un gran nivel de innovación y calidad en sus productos que sus baristas logran elevar aún más como un café perfecto.

D-Origen Coffee Roasters Barcelona

Más abajo en la lista, en el puesto 83, también en Barcelona está D-Origen Coffee Roasters Barcelona (Carrer de Casp 48), al cual definen como una auténtica “joya”. Ubicado en el edificio Casa Calvet, obra de Antoni Gaudí, crearon su mobiliario a través de la impresión 3D o con madera reciclada. Su café ya es exquisito, pero cuentan con vídeos repartidos en QRs del local donde narran los procesos de creación.

Kima Coffee

Para acabar, en el puesto 93 de la lista de las mejores cafeterías del mundo está Kima Coffee (calle Carretería 67), en Málaga. De esta cafetería subrayan sobre todo la calidad de su “café y tostaduría de especialidad” en la ciudad andaluza, donde se dedican a “brindar una experiencia excepcional a los amantes del buen café” con una selección muy minuciosa de los mejores granes de café arábico.