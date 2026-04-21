Redacción Gastro 21 ABR 2026 - 16:24h.

Hay más de un truco para madurar el aguacate, pero el más efectivo es este de Boticario García que te explica al detalle

A lo Nadal: ¿de verdad un plátano es lo más adecuado cuando haces ejercicio?

Compartir







El aguacate es considerado por muchos nutricionistas como un superalimento, que cada vez tenemos más incorporado a nuestros desayunos y comidas. La nutricionista Boticaría García nos revela cuáles son los mejores trucos para madurar los aguacates sin dañar su propiedades...y te advierto, que esta divulgadora va más allá del truco del calcetín, pero además, su método tiene base científica y funciona a las mil maravillas.

El aguacate contribuye a mantener a raya el colesterol y la tensión arterial, regula los niveles de azúcar en sangre, aumenta la absorción de nutrientes, tiene propiedades antiinflamatorias y cuida de la piel. El problema es que a veces los compramos y nos cansamos de esperar que se madure; de tanto tocarlo y apretarlo puede dañarse frustrando nuestros deseos de esa rica tostada matinal con la que soñábamos desde hacía días.

PUEDE INTERESARTE El error que arruina los aguacates e impide que se mantengan en su punto más tiempo

Boticaria García, te da las claves para que no tengas ese problema porque te bastará con saber cómo hacerlo madurar de la mejor forma y que mantenga su textura y su sabor: la respuesta está en conocer los diferentes factores que influyen directamente en el ritmo de maduración del aguacate. El primero, la temperatura ambiente, que deberá ser superior a 20 °C para que alcance su mejor nivel.

Desde el punto de vista científico, la conocida nutricionista, explica en su cuenta de Instagram, cómo influye la presencia de etileno en esta fruta. El etileno, que es considerado una hormona vegetal natural activa los mecanismos de maduración y para concentrarla basta introducir el aguacate en un calcetín, el truco más conocido, o una bolsa plástica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ambos son métodos que aceleran, sin duda, la maduración de los aguacates, pero en el caso del calcetín, "no es el mejor, porque el tejido deja escapar el etileno, que no se concentra de la mejor forma".

El segundo es "meterlo en una bolsa de plástico" también podría funcionar, pero -frena la nutricionista- existe el riesgo de que se "acumule humedad y pueda aparecer moho". Lo mejor es meter el aguacate en una bolsa de papel: "Ahí el etileno se concentra mejor" y se dispara el proceso de maduración.

Y si, además, si metes el aguacate junto a otras frutas, como el plátano, la manzana o el kiwi, que también liberan grandes cantidades de etileno, se acorta el tiempo de tu espera para disfrutar de un aguacate maduro, que es como mejor sabe, en desayuno sobre unas tostados o troceado en una rica ensalada verde.

Cómo conservar el aguacate ya maduro

Si has comprado varios aguacates y se te han madurado todos a la vez también puede ralentizar la maduración para evitar que se pongan pochos y tengas que tirarlos. Lo podrás hacer de forma muy sencilla: los metes en la nevera, en la cajón de las frutas y el frío hará el resto. La baja temperatura desacelerará el metabolismo y podrán conservarlo fresco y a punto durante un máximo de cinco días.

Si has cortado el aguacate y te queda una mitad tendrás que evitar que se oxide, que es cuando se pone negro o mustio. Para ello, lo mejor es rociarlo con zumo de limón o vinagre suave, y guardarlo bien envuelto en un film, un táper hermético así conservarás la textura natural del aguacate y su estupendo sabor.

En verano, el aguacate es uno de los alimentos más recomendados por su alto contenido de vitaminas A, C, E, K y del grupo B; minerales como el potasio, magnesio, hierro, calcio y zinc. Su consumo en verano proporciona, además una sensación refrescante y ligera convirtiéndose en una opción ideal para cuidar de tu salud y durante los meses más cálidos del año.