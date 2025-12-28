El error que arruina los aguacates e impide que se mantengan en su punto más tiempo
Si no sabemos cómo conservar el aguacate que nos sobra se nos echará a perder en poco tiempo, pero hay un truco con el que una mitad te puede aguantar unos días
Comprar aguacates es, en muchas ocasiones, toda una auténtica lotería. Puede que por fuera parezca que está perfecto y que vas a poder unos aguates rellenos, una ensalada o un guacamole ideal, pero al abrirlo te lo encuentras más duro de lo que pensabas o que incluso ya está negro. Tu gozo en un pozo. Pero hay otras muchas veces en las que lo abres y está en su punto, lleno de sabor, la textura perfecta y el color verde deslumbrante que te hace saber que está en su punto justo de maduración.
Sin embargo, no siempre utilizas el aguacate entero para la preparación que vas a hacer, por lo que reservas la otra mitad que te sobra para otro momento en el que lo necesites, sin dejar pasar mucho tiempo para que no se ponga malo.
Lo que ocurre es que solo unas horas después de dejar esa mitad esta ya ha comenzado a oxidarse y a perder la textura y el color que tanto te gustaba, probablemente por haberlo dejado expuesto sin ninguna protección, lo que hace que ese proceso se acelere.
No obstante, hay formas de conseguir que el aguacate que no vas a utilizar no se oxide o vaya cogiendo ese tono oscuro que lo hace menos apetitoso. El truco pasa por saber cómo conservar esa mitad de aguacate, y no es dejarlo en la nevera tal cual, sino protegerlo de la debida manera.
Así puedes conservarlo verde más tiempo
En muchos hogares es bien conocido que la cebolla morada puede ayudar a que el aguacate se conserve mejor. Por eso puedes guardar el sobrante en un recipiente hermético con un trozo de ese tipo de cebolla sin que llegue a tocar la carne del aguacate. Esto hará que el color verde se mantenga durante más tiempo y que la oxidación tan temida del aguacate.
Lo ideal es poner la cebolla en el fondo y encima el aguacate, con la parte abierta hacia arriba para que no se toquen. El envase debe cerrarse herméticamente y conservarse en la nevera, lo que hará que el fruto conserve su color durante unos pocos días, pero el método no es milagroso, así que consume lo que queda del aguacate en cuanto puedas para aprovecharlo, pues a los días, por mucho que lo hayas intentado, ya habrá ido tornando en un color oscuro que le hace perder textura.