Carne de conejo: recetas fáciles para recuperar un clásico en la cocina diaria

Planes Gourmet 27 ABR 2026 - 16:46h.

Sabemos que es saludable, pero casi no la cocinamos: la carne de conejo busca volver a nuestras mesas con recetas fáciles, rápidas y adaptadas al día a día

¿Por qué no cocinamos carne de conejo? Pensamos que es complicada… y en realidad se puede preparar de forma rápida y con mucho sabor

De plato de domingo a opción diaria: así quieren los “Abuelos Influencers” que recuperemos el hábito de cocinar conejo sin complicaciones

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¿Por qué no cocinamos más conejo? El gran misterio resuelto

Sabemos que es saludable, ligera y forma parte de nuestra cultura gastronómica. Sin embargo, la carne de conejo cada vez se cocina menos en casa. No es una cuestión de desconocimiento, sino de hábitos: sigue muy asociada a recetas tradicionales y a momentos familiares que, hoy, no siempre encajan con el ritmo del día a día.

Con este punto de partida se presenta “Abuelos Influencers”, una iniciativa impulsada por Intercun junto a la Unión Europea. El objetivo es claro: poner en valor el conocimiento de la generación senior y demostrar que la carne de conejo puede adaptarse perfectamente a la cocina actual.

Tradición que se adapta al presente

Los llamados “Abuelos Influencers” representan a una generación que siempre ha comido bien, que entiende la cocina como parte del cuidado diario y que ahora da un paso más: actualizar las recetas de siempre sin perder su esencia.

La clave está en la adaptación. La carne de conejo, tradicional en nuestra gastronomía, puede integrarse en la rutina con preparaciones prácticas y sencillas, pensadas para el día a día. No se trata de sustituir las recetas de siempre, sino de darles una nueva vida.

Recetas sencillas y versátiles

Uno de los grandes mensajes del programa es desmontar la idea de que cocinar conejo es complicado. En realidad, puede ser tan fácil como incorporar ingredientes básicos como ajo, perejil, romero o aceite y dejar que la receta se haga casi sola.

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Un buen ejemplo es su preparación en freidora de aire, una opción cada vez más presente en las cocinas. Solo hay que mezclar la carne con las hierbas, añadir un poco de aceite para ligar los ingredientes y cocinar durante unos minutos. El resultado es un plato jugoso, aromático y muy fácil de preparar, que además se puede completar con unas patatas para tener una comida equilibrada sin esfuerzo.

También destacan propuestas más actuales, como la hamburguesa de carne de conejo. Su base es muy sencilla de elaborar y permite múltiples combinaciones: se puede adaptar con diferentes especias o acompañamientos, lo que la convierte en una opción práctica para quienes buscan recetas rápidas sin renunciar a un producto saludable.

El aliado que los deportistas aún no conocen

Además de su facilidad en la cocina, la carne de conejo encaja perfectamente en una alimentación equilibrada. Es una opción interesante para personas activas o que practican deporte, ya que permite incluir proteínas de calidad dentro de menús saludables sin renunciar al sabor.

Desde INTERCUN señalan que el consumidor ya tiene claro que se trata de una de las carnes más saludables, aunque ese conocimiento no siempre se traduce en consumo habitual.

Cambiar la percepción para recuperar su consumo

El reto, por tanto, no es explicar sus beneficios, sino mostrar lo fácil que puede ser cocinarla. La versatilidad culinaria de la carne de conejo permite preparar desde recetas más elaboradas hasta platos rápidos en apenas 10 o 15 minutos, utilizando herramientas habituales en cualquier cocina.

Esa es la línea que marca esta iniciativa: acercar el producto a nuevas generaciones, demostrar su practicidad y devolverlo a un lugar habitual en nuestros menús. ¿Aún te lo estás pensando? ¡Descarga su recetario!