Patricia Fernández 12 JUN 2026 - 02:10h.

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Maica Benedicto o Alba Paul. Dos mujeres volvían a enfrentarse en un duelo final para convertirse en la ganadora de 'Supervivientes 2026', algo que no ocurría desde 2011, como bien recordaba Jorge Javier Vázquez durante esta noche mágica en la que se vivía la gran final de la edición.

Las emociones estaban a flor de piel en un plató que reunía a todos los concursantes que habían pasado por el concurso y a Borja González, el anterior ganador de 'Supervivientes'. Los nervios se palpaban en el ambiente mientras Maica Benedicto y Alba Paul se situaban en el centro del plató para descubrir quién inscribía su nombre en la historia del reality como ganadora.

59,25 % frente a 40,75 %. Estos eran los porcentajes finales cuando se cerraba la votación entre ambas candidatas. Jorge Javier Vázquez, situado entre las dos finalistas y con todo el plató en absoluto silencio ante la importancia del momento, comenzaba la ceremonia final:

"Los espectadores han decidido, con sus votos en la app de Mediaset Infinity, que la ganadora de 'Supervivientes 2026' sea..." Entonaba entonces el presentador el nombre de Maica Benedicto, que estallaba de felicidad y llegaba incluso a tirarse al suelo al recibir el cheque de 200.000 euros, que ya eran suyos.

Así ha sido la gran final de 'Supervivientes 2026'

La noche no empezaba con tanta alegría para Maica, llegaba nominada junto a Soto y Alba Paul después de que Alvar se hiciera con el último collar de líder. Ý antes de saber quién era el cuarto finalista, no podía evitar romperse al pensar en lo que significaría quedar en esa posición: "Me ha costado mucho llegar hasta aquí, pero lo decide el público y no puedo hacer nada, lo aceptaría".

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Y protagonizaba un bonito momento con José Manuel Soto, antes de saber que era el cantante el que iba a convertirse en el cuarto finalista de la edición: "Tú también eres un digno ganador, le quiero muchísimo".

Después de esta emoción, la superviviente se enfrentaba a Alvar y Alba Paul en la primera prueba. Después de que Alba consiguiese terminar la primera y, por ende, clasificarse para el segundo juego de la noche, la cosa quedaba en un duelo entre Alvar y Maica, el que ganaba él por milésimas de segundos y esto terminaba con Maica completamente devastada al saber que no hacía el segundo juego y se medía directamente a un televoto: "Quiero dar lo mejor de mí. Tengo mucha rabia, pero conmigo, no con nadie. Me hacía muchísima ilusión jugar los juegos de la final".

Lo que no sabía era contra quién iba a batirse. Alvar y Alba Paul se enfrentaban a la prueba "más larga, más dura y más grande" de la historia del programa". Un largo recorrido en el que se enfrentaban a apnea, equilibrio, rapidez, destreza y orientación, entre otras. En el que ambos iban muy igualados provocando un épico momento en la final, el que terminaba ganando Alba y eran por tanto, Alvar y Maica por les que se medían en la primera votación.

Maica o Alvar Seguí. La audiencia votaba entre ambos y cuando se descubría que era él quién se convertía en el tercer finalista de 'Supervivientes 2026', este mostraba una mezcla de emociones. Afectado por no haber podido conseguir ganar el juego, como de acabar su sueño de proclamarse vencedor, pero también feliz con haberlo vivido: "Me lo he pasado muy bien, ha sido una maravilla y la aventura empieza ahora".

Y así es como quedaba este duelo entre Maica Benedicto y Alba Paul, dos mujeres que lo han dado todo en su paso por Honduras. Siendo Maica la que se hacía con este premio y cumpliendo un sueño, como ella ha repetido a lo largo de su experiencia en 'Supervivientes 2026'.