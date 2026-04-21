Carne de Conejo, la más sana: así la cocinan los abuelos gastro influencers

Redacción Gastro 21 ABR 2026 - 12:53h.

Salud, sabor y memoria: los adultos mayores se unen para rescatar la carne de conejo, una joya de nuestra cocina que es el aliado perfecto para comer sano

Los responsables de Intercun (Organización interprofesional del sector cunícola) analizan el valor nutricional y el momento histórico de la carne de conejo, un clásico para varias generaciones

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Hay sabores que tienen el poder de hacernos viajar en el tiempo e incluso definir quiénes somos a través de la memoria. Es el caso de la carne de conejo. El periodista de Informativos Telecinco Bricio Segovia fue el anfitrión de la jornada 'Abuelos Influencers', una iniciativa impulsada por la organización interprofesional del sector cunícola (INTERCUN). El evento ha dejado una reflexión clara: la cocina es nuestro legado compartido y los verdaderos expertos no siempre están tras una pantalla, sino que son aquellos que nos enseñan a fuego lento.

El encuentro arrancó con unas palabras de Santiago Miguel, representante de INTERCUN: "El verdadero propósito de esta iniciativa es que no se pierda la conexión con nuestra gastronomía más auténtica donde una de las joyas es la carne de conejo". Según explicó, "el objetivo no es convencer a la gente de que esta carne es buena, porque es algo que los consumidores ya tienen claro, sino animarlos a que la introduzcan en su rutina semanal".

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"La gente ya sabe y tiene clarísimo que la carne de conejo es buena. Pero no la cocina. ¿Por qué? Por la tiene muy unida a recetas tradicionales y momentos de familia. Nuestro objetivo es hacer llegar que la carne de conejo se puede preparar de forma sencilla y con recetas actualizadas", añadió Santiago Miguel.

De la receta familiar, al plato rápido

Los datos presentados durante la jornada muestran una realidad curiosa: a pesar de que el 61% de los consumidores mayores de 55 años ya asocian la carne de conejo directamente con un estilo de vida saludable, existe una barrera a la hora de llevarla a los fogones: se ve como un producto exclusivo de recetas tradicionales.

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Para combatir esta idea, se compartieron cifras muy reveladoras: el 91% de las personas están abiertas a descubrir nuevas formas de cocinar y el 62% se ve interesado en probar nuevos cortes que faciliten el día a día. Es una gran oportunidad para introducir cambios en la dieta y pasar de los grandes guisos de domingo a opciones preparadas o técnicas más actuales.

Innovación con nombre propio: la air fryer

Para poner en claro cómo introducir la carne de conejo en nuestros platos de una manera lúdica y sencilla, tres abuelos influencers que están revolucionando las redes sociales dieron una masterclass sobre la versatilidad de este producto y recetas. Ellos fueron Carlos de la Calle (@solteroenlacocina), Lidia de la O Mancilla (@atrapadaenmicocina) y Damián Serrano (@estoyhechouncocinillas).

Con sus testimonios quedó claro que este producto se adapta perfectamente a las nuevas tendencias, como el uso de la freidora de aire o las recetas más rápidas y reivindicaron que no hace falta ser un experto para disfrutar de una carne blanca, magra y con un alto contenido en vitaminas B3, B6 y B12, además de que es una fuente de proteínas de alta calidad.

La jornada concluyó con un mensaje de optimismo: recuperar esta joya de nuestra cultura gastronómica es apostar por la salud cardiovascular y por la sostenibilidad. Bricio Segovia despidió el acto recordando que "cuidar a los nuestros" también pasa por innovar, demostrando que la carne de conejo es el legado de nuestros abuelos, pero también la solución perfecta para el menú de las nuevas generaciones.

¿Qué es Intercun?

Se trata de la Organización Interprofesional para impulsar el sector cunícola en España, una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a productores y transformadores de carne de conejo para defender sus intereses y potenciar el consumo. Reconocida oficialmente desde el año 2000, representa a la gran mayoría del sector, fomentando la transparencia, la competitividad y la innovación.