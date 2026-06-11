Pedro Jiménez 11 JUN 2026 - 02:15h.

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El papel de Sandra Barneda en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 10' de Alba y David tres meses después ha sido clave. Y es que la tensión cuando Álex Girona ha entrado ha sido total, viéndose en un momento dado obligada a intervenir y frenar el agitado momento que se estaba viviendo en la sala.

En primer lugar, los nervios de Alba al reencontrarse con Sandra Barneda han sido totales: la joven ha llegado al reencuentro llena de incertidumbre: "Es verte y tengo el corazón a mil", le ha dicho a Sandra Barneda.

Tras estar un rato la participante con la presentadora a solas, Alba y David han hecho balance de su paso por 'LIDLT 10', haciendo en algunos momentos autocrítica y señalando lo que cambiarían o no. "Yo sé que la boca me pierde mucho", ha dicho David. De hecho, la tensión ha saltado como nunca entre ellos en más de una ocasión al revivir diferentes situaciones en donde, según ellos, han sobrepasado los límites.

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Además, han vuelto a comentar los problemas que tienen sexuales. Problemas sexuales que no tuvieron cuando acabaron su aventura en República Dominicana: ambos "se acostaron" en el avión de vuelta, algo que ha dejado en shock a Sandra Barneda.

La entrada de Álex Girona, un auténtico terremoto

Sin duda, si hay un momento que ha supuesto un punto de inflexión en el reencuentro de David y Alba ha sido cuando Álex Girona ha entrado, entrando este en un tremendo choque con David que ha salpicado a la propia Alba. "Eres un payaso", le ha dicho David a Álex Girona. Un David que ha dado la cara por su novia, levantándose y yendo directo a por él y obligando a intervenir a Sandra Barneda, quien le ha pedido que "se siente".

"Me da un poco de penita", ha dicho Álex Girona, haciendo estallar de nuevo a David y también Alba. Álex Girona ha justificado que le da pena que Alba "le ponga los cuernos a David" y luego quiera volver con él, además de que hablen de ciertos temas privados que, según él, no deberían de hablar (refiriéndose a los problemas sexuales que han mencionado en alguna que otra ocasión).

Al final -y tras irse Álex Girona- Alba y David han protagonizado un emotivo momento con la joven abriendo su corazón y pidiéndole perdón a su pareja por los errores que ha cometido en su paso por 'LIDLT 10'.