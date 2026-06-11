Patricia Fernández 11 JUN 2026 - 01:37h.

La pareja cuenta cómo ha ido todo tras 'La isla de las tentaciones 10' y dan los detalles de su boda

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Bayan y Miguel, después de decidir irse juntos de 'La isla de las tentaciones 10', llegaban al reencuentro tres meses después para ponerse frente a Sandra Barneda para contar cómo está su relación y comunicar una gran noticia.

Ambos llegaban juntos y asegurando estar "muy bien", pese a que ella confesaba que "volver a 'La isla de las tentaciones" ha sido todo un reto. Momento en el que recordaban todo lo que vivieron en República Dominicana, ante lo que reflexionaban: "No entendía nada, lo pasé bastante mal porque me creó mucha incertidumbre".

Claudia aparece ante Bayan y Miguel y viven un enfrentamiento

Bayan destacaba que lo que más le decepcionó de toda la experiencia fue la actitud de Claudia: "Teníamos muy buena relación e hizo cosas que me hicieron daño". Siendo después de estas palabras el momento en el que Claudia entraba en este reencuentro para aclararlo todo.

Mucha tensión se generaba con la llegada de la soltera. "El 'show' que os montasteis los dos me tiene decepcionada, no he recibido ni un mensaje de perdón", entrada diciendo Claudia, algo que la pareja no entendía, provocando esto cruces de reproches: "Me contaron lo que decían a mis espaldas".

Y era Bayan la que le dejaba claro lo que no le ha gustado de ella: "Hemos compartido tiempo juntas, sabes lo que me hizo Eros, con lo que he pasado fuera y entraste a la hoguera de solteras y me atacaste con eso". Pero Claudia se defendía: "Fue por ahí porque tú me estabas atacando, me he sentido utilizada". Viviéndose un enfrentamiento de la pareja con Claudia con el que no llegaban a un entendimiento.

Tras lo vivido, Sandra Barneda volvía a quedarse a solas con Bayan y Miguel, los que le contaban dos cambios importantes. "Me cambié de religión, me he hecho musulmán por respeto a su familia, que la quiero mucho", comenzaba explicando Miguel y la segunda es que ¡se han comprometido!

Bayan explicaba que él le pidió matrimonio como siempre había soñado: "Él se inventó que tenía un evento y lo preparó perfecto". Miguel detallaba que fue en París, cómo lo organizó y el mágico momento que vivieron. Además, han revelado cuál es la fecha de su boda y cómo han reaccionado sus familias a la noticia: entérate de todo dando al 'play al vídeo!

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