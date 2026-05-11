La mejor merluza congelada del supermercado, según la OCU

Lía Gómez 11 MAY 2026 - 12:30h.

Se han analizado 20 marcas de merluza congelada y señala cuáles ofrecen mejor calidad, menos defectos y una mejor relación entre precio y producto real

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La merluza congelada se ha convertido en uno de esos productos que nunca faltan en la gran mayoría de nuestros congeladores. Fácil de preparar, cómoda para tener siempre y poder echar mano de ella y normalmente más barata que la fresca, este pescado sigue siendo uno de los grandes básicos de la compra. Pero claro, no todas las opciones que encontramos en el supermercado son iguales. Y precisamente por eso la OCU ha querido analizar cuáles son las mejores marcas que pueden comprarse actualmente.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un estudio comparando distintas merluzas congeladas vendidas en supermercados españoles y el resultado deja varias conclusiones interesantes: diferencias importantes de calidad, cambios notables en el porcentaje de glaseado y algunas marcas que destacan claramente por encima del resto.

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La mejor valorada por la OCU

Según el análisis realizado por la OCU, teniendo en cuenta 20 merluzas congeladas disponibles en los supermercados de España, la mejor merluza congelada del supermercado es la de Auchan, concretamente sus rodajas grandes de merluza, que destacan tanto por calidad como por precio. El producto cuesta 9,98 euros el kilo y ha sido el que mejor valoración ha recibido por parte de los expertos encargados de la degustación. Tras ella aparece la merluza de IFA Eliges, comercializada bajo la gama El Cabo y disponible en supermercados como Ahorramás o Hiper Usera, con un precio de 8,98 euros por kilogramo. Los especialistas han destacado especialmente su buen estado de conservación y la escasa presencia de defectos en las piezas analizadas.

Entre las opciones mejor valoradas también aparecen las rodajas de merluza argentina de Alipende, que rondan los 9,77 euros el kilo, aunque la OCU señala que su etiquetado podría mejorar. En cuanto al origen del pescado, el informe refleja que la mayoría de las merluzas analizadas proceden de aguas africanas —las conocidas como merluzas del Cabo—, mientras que una parte menor llega desde el Atlántico suramericano, en el caso de las merluzas argentinas.

El problema del glaseado

Uno de los aspectos más analizados por la OCU es el conocido glaseado, esa capa de hielo que recubre muchos productos congelados para protegerlos durante la conservación. Aunque es una práctica habitual y completamente legal, el problema aparece cuando el porcentaje es excesivo, ya que el consumidor termina pagando parte del precio por agua y no por pescado.

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Precisamente el informe señala diferencias importantes entre marcas en este apartado, con algunas opciones donde el glaseado resulta mucho más elevado de lo recomendable. Por eso, la organización insiste en la importancia de revisar bien el etiquetado y comparar el peso neto escurrido antes de comprar.

Qué recomienda la OCU

Más allá de elegir una marca concreta, la OCU recuerda varios consejos básicos para acertar al comprar merluza congelada. Uno de ellos es fijarse en el tipo de corte y en la especie concreta de merluza utilizada, ya que no todas ofrecen la misma calidad ni el mismo sabor. También recomiendan revisar el aspecto del producto dentro del envase. Si aparece demasiado hielo suelto o bloques compactos, puede indicar problemas durante la conservación o descongelaciones parciales. Otro aspecto importante es evitar cambios bruscos de temperatura una vez comprado el producto y respetar siempre la cadena de frío hasta llegar a casa.

La merluza congelada continúa siendo uno de los pescados más consumidos por las familias españolas por su versatilidad y facilidad de preparación. Además, en un contexto donde el precio del pescado fresco sigue aumentando, las opciones congeladas han ganado todavía más protagonismo como alternativa práctica y económica.

Eso sí, el análisis de la OCU demuestra que no todas las marcas ofrecen la misma calidad. Y en un producto tan habitual en la cesta de la compra, elegir bien puede marcar bastante la diferencia tanto en sabor como en lo que realmente se está pagando.