Lía Gómez 18 MAY 2026 - 14:07h.

Este queso fresco de origen germánico se ha convertido en uno de los productos más buscados por su alto contenido en proteínas, su bajo nivel de grasa y su precio asequible

Los cinco quesos que menos engordan

Compartir







Hay alimentos que pasan desapercibidos durante años hasta que, de repente, empiezan a aparecer en todos lados. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con el queso quark. Este producto lácteo de origen germánico, todavía bastante desconocido en España para mucha gente, se ha convertido en uno de los alimentos favoritos de quienes buscan aumentar masa muscular, mejorar su alimentación o simplemente consumir más proteína sin gastar demasiado dinero.

Su éxito no es casual. Rico en proteínas, bajo en grasas y con un precio que apenas supera los dos euros en muchos supermercados, el quark se ha ganado el apodo de “superalimento” entre deportistas y personas que cuidan su alimentación. Además, su versatilidad hace que pueda utilizarse tanto en recetas dulces como saladas.

PUEDE INTERESARTE Los cinco quesos que menos engordan

Por qué se ha puesto tan de moda

El quark es un queso fresco tradicional del centro y norte de Europa, especialmente popular en países como Alemania, Austria o Polonia. Aunque su origen se remonta a la Edad Media, en los últimos años ha ganado muchísima popularidad fuera de esos países gracias a su perfil nutricional. A diferencia de otros quesos frescos o yogures, el quark destaca por su altísimo contenido en proteínas y su bajo porcentaje de grasa. Precisamente por eso se ha convertido en uno de los productos más consumidos dentro del mundo fitness y del entrenamiento de fuerza.

Según explican distintos expertos citados en varios análisis publicados recientemente, este alimento resulta especialmente interesante para el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular gracias a su contenido en caseína, una proteína de absorción lenta que ayuda a prolongar la sensación de saciedad y favorece la recuperación muscular.

Además, otro de sus grandes atractivos es el precio. En muchos supermercados puede encontrarse por menos de dos euros, algo que lo convierte en una alternativa bastante más económica frente a otros productos altos en proteínas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Alimento muy completo nutricionalmente

Más allá de la proteína, el queso quark también aporta calcio, fósforo y vitaminas del grupo B, nutrientes importantes tanto para la salud ósea como para el metabolismo energético. Otro de los motivos por los que cada vez más personas lo incorporan a su dieta es su versatilidad. Puede consumirse solo, mezclado con fruta, avena o frutos secos, utilizarse como base para salsas ligeras o incluso sustituir ingredientes más calóricos en algunos postres.

Además, su textura cremosa y su sabor suave hacen que resulte bastante fácil de integrar en la alimentación diaria incluso para quienes no suelen consumir muchos lácteos.

El auge de los alimentos ricos en proteínas

El crecimiento del queso quark encaja además con una tendencia cada vez más visible en supermercados y redes sociales: el auge de los alimentos altos en proteínas. En los últimos años, muchos consumidores han empezado a prestar más atención al aporte proteico de los productos, especialmente aquellos relacionados con el deporte, la pérdida de peso o la alimentación saludable. Y ahí es precisamente donde el quark ha encontrado su hueco.

Porque combina varias cosas difíciles de reunir en un mismo producto: alto contenido proteico, bajo nivel de grasa, precio asequible y facilidad para consumirlo en el día a día. Por eso, aunque en España todavía sigue siendo un alimento relativamente desconocido para parte de la población, todo apunta a que su presencia seguirá creciendo en los próximos años.