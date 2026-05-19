Se trata de una pieza de cerdo de raza 100% ibérica que se cría en libertad en dehesas

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David Beckham es un apasionado del jamón desde que comenzó a jugar para el Real Madrid. Ahora, por el 80 cumpleaños de su suegro, Anthony Adams, no ha querido desperdiciar la oportunidad de regalarle un bellota 100% ibérico de Monte Nevado. El exfutbolista ha compartido este emotivo momento en sus redes sociales para mostrar este momento tan especial.

Se trata de una marca jamonera segoviana muy popular que tiene su origen en el siglo XIX. Una empresa familiar con más de 125 años de legado. Así, Monte Nevado tiene el Campus del Jamón de Monte Nevado: el primer centro de investigación y formación en España dedicado exclusivamente al mundo del jamón.

¿Qué cuesta el jamón escogido por Beckham?

Este bellota 100% Ibérico Ecológico tiene un precio de 654 euros en la web. Es una pieza de cerdo de raza 100% ibérica que se cría en libertad en dehesas y son alimentados a base de bellotas y hierba. La elección del exfutbolista no es casual, sino que ha escogido el mejor jamón 'Made in Spain' para emocionar a su suegro.

Esta mítica marca de jamón cuenta también ganó el prestigioso premio Alimentos de España hasta en cuatro ocasiones. Destaca por su compromiso con la sostenibilidad ganadera y la biodiversidad. La familia Olmos también logró uno de los mayores hitos de la gastronomía tras descubrir y salvar de la extinción a la raza Mangalica en Hungría. Al recuperar a este animal, consiguieron que fuera declarado patrimonio gastronómico.

Una marca que aboga por un proceso de curación lento y natural

Monte Nevado tiene su origen en Juan Olmos, quien regresó de la guerra de Cuba y destinó su para militar a la compra de los primeros cerdos. Cinco generaciones después, la familia cuenta con modernas instalaciones en la Sierra de Cameros o Guijuelo y exportan su producto a más de 40 países.

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La firma aboga por un proceso de curación lento y natural. Aprovechan los vientos de la sierra y revisan de forma individualizada cada pieza. Una excelencia que ha atraído a personalidades como David Beckham, quien no ha querido perderse este manjar en un evento tan importante en su familia.