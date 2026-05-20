Jessica Bueno enseña el chalet que se ha comprado en Sevilla

Ana Carrillo 20 MAY 2026 - 18:38h.

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Hace tan solo unos días que Jessica Bueno anunció en Instagram que había cumplido su sueño de comprarse una casa en Sevilla para construir un hogar junto a sus tres hijos: Fran, fruto de su relación con Kiko Rivera, y Jota Junior y Alejandro, nacidos de su matrimonio con Jota Peleteiro. Hoy, en 'El tiempo justo', ha enseñado su chalet, que cuenta con tres plantas y un jardín en una parcela de 250 metros cuadrados.

La modelo ha explicado que está muy orgullosa de sí misma por haber trabajado haciendo publicidades en sus redes sociales y como colaboradora en televisión y concursante de 'Supervivientes All Stars' porque todo ello le ha permitido adquirir la propiedad que va a convertirse en su hogar.

Ha mostrado que la cocina americana, el salón a doble altura, las escaleras, el que será el cuarto de juego de sus hijos y el jardín. Al enseñar el jardín, la sevillana ha confesado que su deseo es poner césped artificial y ha sido entonces cuando Joaquín Prat le ha recomendado que llame a Guillermo, novio de Irene Rosales, que tiene una empresa de césped artificial. Jessica Bueno se ha reído y ha comentado que está en proceso de búsqueda de diversas empresas que le ayuden a hacer una reforma integral, pues pretende cambiar el jardín, pero también las paredes, el suelo y tiene que amueblarla por completo.

Leticia Requejo le ha preguntado si va a dar el paso de convivir con su novio actual, el violinista Robert Mendoza, con el que lleva saliendo seis meses. La modelo ha explicado que no, que esa casa es para residir junto a sus tres hijos, aunque su pareja irá a visitarlos.