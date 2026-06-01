Barcelona vuelve a comerse la calle

La hamburguesa de Dani García en Leña Barcelona fue la tapa más vendida del festival celebrado de Tast a la Rambla

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Barcelona se convirtió durante estos días en una inmensa cocina al aire libre, donde los platos, la concurrencia y el aroma de las brasas parecían mezclarse con el latido mismo de la ciudad. Tast a la Rambla volvió a demostrar que la gastronomía, cuando se entiende como cultura popular, tiene algo de celebración espontánea. Más de 400.000 personas atravesaron esta duodécima edición que, además, tenía algo de tránsito sentimental: será la última celebrada en Plaza de Cataluña antes de regresar en 2027 a su casa natural, La Rambla, una vez concluidas las obras de remodelación. Como los viejos marineros que siempre regresan a puerto después de una larga travesía.

Barcelona se reunió alrededor de la mesa como se reúnen las familias y amigos en los días importantes. Bajo el calor veraniego de finales de mayo, el público respondió con una fidelidad que ya no puede interpretarse únicamente como éxito gastronómico. Hay aquí algo más profundo: la necesidad contemporánea de compartir experiencias verdaderas en una época cada vez más digital y menos táctil.

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Las cifras impresionan: más de 152.000 degustaciones vendidas y una participación que consolida a Tast a la Rambla como una de las grandes citas gastronómicas europeas. Pero quizá lo verdaderamente importante no sean los números, sino el relato que ellos esconden. Porque durante unos días Barcelona volvió a parecer aquella ciudad luminosa y cosmopolita que describía Manuel Vázquez Montalbán: capaz de convertir la comida en conversación, en identidad y hasta en una forma de resistencia cultural.

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Entre los grandes triunfadores de esta edición apareció la hamburguesa de Dani García en Leña Barcelona, “La burger que le dio sentido a todo”, convertida en la tapa más vendida del festival. Detrás llegaron la “Quesabirria” de La Mafia Mexicana y el arroz de pollo y gambas con mayonesa cítrica de Família Nuri. Tres maneras distintas de entender una cocina contemporánea que ya no distingue entre lo popular y lo refinado. Como si Ferran Adrià y un puesto callejero de Ciudad de México hubiesen decidido sentarse a dialogar en la misma barra.

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Tast a la Rambla: alta gastronomía y gran público

Pero Tast a la Rambla no se limita a vender tapas. Esa sería una mirada demasiado reduccionista. Lo verdaderamente interesante de esta cita es cómo consigue acercar la alta gastronomía al gran público sin convertirla en un objeto solemne ni inaccesible. Ahí estaban los talleres, los showcookings y las catas que durante cuatro jornadas reunieron nombres imprescindibles del actual panorama culinario: los cocineros de Disfrutar, Rafa Zafra, Albert Raurich, Jordi Artal o Ferran Centelles, ese hombre que habla del vino como quien habla del tiempo y de la memoria.

Hay algo profundamente barcelonés en todo esto. Esa mezcla entre vanguardia y barrio, entre excelencia y calle, entre creatividad y producto. Tast a la Rambla ha entendido que la gastronomía contemporánea ya no puede vivirse únicamente entre manteles blancos y silencios ceremoniosos. La cocina también necesita respirar la ciudad.

Y quizá por eso esta edición tuvo algo de gran verbena contemporánea. Entre copas de vino catalán, cocina volcánica llegada desde Lanzarote, productos de montaña andorranos o el universo infinito del atún rojo de Balfegó, la feria acabó convirtiéndose en una celebración colectiva donde la gastronomía convivía con la música en directo, el paseo lento y la mirada atenta de miles de personas.

Durante todos estos días, Barcelona cocinó su propio paisaje en pleno corazón urbano. Un paisaje hecho de acentos distintos, brasas, vinos, arroces, hamburguesas, conversaciones interminables y turistas mezclados con vecinos.

Y mientras iban cayendo las noches sobre Plaza de Cataluña, se iba entendiendo que quizá la verdadera modernidad gastronómica no consiste únicamente en innovar, sino en algo mucho más difícil: lograr que una ciudad entera vuelva a sentarse junta alrededor de la mesa.