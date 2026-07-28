Redacción Gastro 28 JUL 2026 - 16:00h.

Xevi Verdaguer, divulgador de salud y nutrición, da las claves para tener un sueño reparador cada noche

¿Por qué te despiertas con sed o ganas de ir al baño por la noche?

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En España no dormimos bien. Los datos revelan que entre un 30 y un 48% de los españoles tenemos problemas para conciliar el sueño. Tener un descanso nocturno de calidad alarga la vida. Por ello es tan importante dormir las horas recomendadas sin interrupciones. El experto, Xevi Verdaguer, explica qué debemos cenar para tener un sueño reparador y algunos de sus consejos pueden sorprenderte.

Verdaguer, comparte su análisis de cómo la dieta puede ayudar o afectar el sueño. De ahí la importancia de poner atención a lo que comes antes de irte a la cama porque hay que tener en cuenta que "vamos a estar ocho horas sin comer y sin beber" y el cuerpo tiene que estar preparado. "Las frutas, las verduras y las legumbres son lo que más hidrata" y es necesario incluirlas en la cena porque "llevan agua", advierte.

El especialista en sueño y nutrición saludable, en un podcast, que se ha convertido en viral, analiza cómo es habitual que muchos nos levantemos por las mañanas deshidratados después de ocho horas sin beber nada. La prueba de esto es que "la primera meada que haces es oscura", señala.

Lo más recomendable, entonces, es centrarse en una cena que te ayude a llegar hidratado a la noche porque de lo contrario "la hormona del estrés, el cortisol, subirá y te despertarás antes de que suene el despertador", explica. "Algo que le ocurre a mucha gente que se levanta a medianoche va mear, bebe agua y vuelve a la cama". Para Verdaguer, si te despiertas por la noche con sed "es seguro que estás deshidratado".

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Esto se puede evitar bebiendo agua todo el día para mantenerse hidratado. Y aún así, no basta: "Si tú bebes dos vasos de agua y la siguiente meada que haces es transparente, significa que lo que has bebido lo has meado y no te ha hidratado", aclara este experto. "Te quita la sed por los receptores de la boca, pero probablemente todo ese líquido no te ha hidratado".

La sal, por la noche

"Es importante en la noche, comer cosas que lleven agua", sugiere el divulgador científico que recomienda: calabacín, un gazpacho, un salmorejo, una ensalada, un humus, las legumbres, fruta y algo que lleve sal", continúa.

Aunque parezca una incongruencia, Verdaguer insiste en que "la sal hay que tomarla por la noche" en alimentos que contengan sodio. Por ejemplo, "todo lo que venga del mar, el marisco, el pescado, el bacalao, las algas, cacahuetes salados, anacardos salados, tú poniendo sal marina en tu ensalada".

Lo importante es incluir sal y alimentos que eleven la glucosa en la cena para mejorar el sueño porque la sal retiene líquidos y eso es lo que "te interesa para que por la noche retengas líquidos y te mantengas bien hidratado", asegura. Y añade: "para no levantarte a mear".

Esto, sin embargo, no es recomendable para personas con hipertensión o problemas de riñón, que tienen que seguir las recomendaciones de sus médicos, pero en general, el consumo moderado de sal por la noche favorece la retención de líquidos y con ello se pueden evitar las interrupciones del sueño que supone levantarse varias veces a orinar.

Xevi Verdaguer, que lleva años estudiando la alimentación y su influencia en la salud ha convertido estos consejos en el pódcast 'Tengo un plan', en un discurso que aboga por cenar pronto, "comer algo que aumente la glucosa, carbohidratos complejos y cosas del mar" para dormir como los ángeles.