Lía Gómez 30 JUL 2026 - 11:00h.

El chef comparte un consejo especialmente útil ahora que esta fruta se ha convertido en una de las más populares en los hogares españoles.

El aguacate: la fruta con más posibilidades en la cocina

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Hay pocas cosas más frustrantes que abrir un aguacate con ganas de preparar una tostada o un guacamole y descubrir que aún está duro como una piedra o, por el contrario, demasiado pasado. Aunque pueda parecer cuestión de suerte, lo cierto es que existen algunas pistas que ayudan a acertar. Una de ellas la ha compartido el chef colombiano Jorge Rausch, que recomienda fijarse en un pequeño detalle del fruto antes de comprarlo. Un gesto que apenas lleva unos segundos y que puede marcar la diferencia entre llevarse un aguacate en su punto o uno que todavía necesita varios días para madurar.

El detalle en el que se fija Jorge Rausch

A simple vista, el color puede servir como orientación, especialmente en la variedad Hass, la más habitual en supermercados y fruterías. A medida que madura, su piel pasa del verde intenso a tonalidades mucho más oscuras, aunque este cambio por sí solo no siempre resulta definitivo.

Por eso, el chef aconseja comprobar el estado del pedúnculo, la pequeña pieza que queda en la parte superior del aguacate. Si al retirarla aparece un color verde claro, significa que la fruta se encuentra en un buen momento para consumirla. En cambio, si la zona presenta un tono marrón, es probable que haya comenzado a pasarse.

Otro aspecto importante es la textura. Lo ideal es que el aguacate ceda ligeramente al presionarlo con suavidad, pero sin llegar a hundirse. Si está completamente duro, todavía necesitará tiempo para madurar; si resulta demasiado blando o presenta zonas hundidas, es posible que su interior ya esté deteriorado.

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Un alimento que no deja de ganar protagonismo

El aguacate hace tiempo que dejó de ser un producto exótico reservado para recetas puntuales. En la última década se ha convertido en un habitual de desayunos, ensaladas, bocadillos o incluso postres, impulsado tanto por su versatilidad como por su perfil nutricional. Ese cambio también se refleja en los datos de consumo. Según la Organización Mundial del Aguacate (WAO), más de la mitad de los españoles consume al menos un aguacate a la semana, una tendencia que ha ido creciendo de forma constante durante los últimos años. El aumento de la demanda también ha tenido su reflejo en los mercados mayoristas. De acuerdo con datos de Mercamadrid, el volumen de aguacates distribuidos ha experimentado un importante crecimiento durante la última década, reflejando el interés cada vez mayor por esta fruta.

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Por qué el aguacate se ha ganado un hueco en la dieta

Más allá de su sabor o de su facilidad para combinar con multitud de recetas, el aguacate destaca por su composición nutricional. Es una fuente de grasas insaturadas, aporta fibra y contiene minerales como el potasio, además de vitaminas como la E y la B6. Gracias a estas características, suele formar parte de patrones de alimentación saludables y de la conocida dieta mediterránea, donde cada vez tiene una presencia más habitual.

Eso sí, para disfrutar de todas sus cualidades resulta fundamental consumirlo en el momento adecuado. Y ahí es donde entra en juego el sencillo truco que recomienda Jorge Rausch: observar el pedúnculo y comprobar que el fruto ofrece una ligera resistencia al tacto. Dos gestos rápidos que pueden evitar más de una decepción al llegar a casa.