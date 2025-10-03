Daniel Brito 03 OCT 2025 - 16:01h.

Varios expertos dan las claves para hacer el mejor guacamole y la elección de un buen aguacate es indispensable

El truco definitivo para que el guacamole no se ponga marrón

Cuando llega el fin de semana siempre nos permitimos salirnos un poco de la dieta que llevamos entre semana para cuidarnos y darnos algún que otro capricho con el que satisfacer a nuestro paladar y a nuestro estómago, que tras una semana de trabajo se lo merece. Cada cuál elige qué platos le hacen feliz, pero sin duda un buen guacamole para tus tacos o burritos o para preparar unos nachos increíbles siempre es un acierto. Eso sí, ¿sabes hacerlo adecuadamente?

Seis expertos en cocina mexicana han explicado a Simply Recipes los mejores trucos para hacer un buen guacamole con el que sorprender a tus amigos con un resultado exquisito tanto en apariencia como en textura y sabor.

Saber elegir bien los aguacates

La elección de los aguacates es clave para conseguir un guacamole inmejorable, y para la creadora del blog Ale Cooks explica que “usar aguacates perfectamente maduros parece obvio, pero lo es todo”. Si no los tiene maduros, la experta señala que su truco pasa por dejarlos “madurar en una bolsa de papel con un plátano para acelerar el proceso si es necesario”.

Y si los compras el mismo día que vas a preparar el guacamole, busca que el aguacate “ceda ligeramente al presionarlos suavemente, pero que o estén blandos”, señala Kate Ramos, creadora de Hola Jalapeño.

El truco para conseguir la mejor textura

¿Qué hacer una vez tienes el aguacate perfecto? Para crear la textura ideal los expertos señalan que lo mejor es utilizar un machacador de patatas que, al ir creando la masa, lo deja poco grumoso y con una textura que envuelve el paladar luego en boca.

Para luego rematar tu guacamole le puedes añadir una serie de ingredientes al gusto, principalmente cilantro fresco, cebolleta, zumo de lima, tomate maduro para preparar el pico de gallo, ajo y una pizca de sal y pimienta, aunque hay quien también le añade un toque más picante con chile o tabasco.

¿Cómo hincarle el diente al guacamole? Las opciones son infinitas, desde tacos y burritos y los típicos nachos, hasta incluirlo en las quesadillas o como salsa en los sándwiches. Los expertos incluso señalan que les encanta en las tostadas integrales con huevo para desayunar o en las patatas o batatas al horno.