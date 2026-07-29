Lorena Romera 29 JUL 2026 - 16:45h.

La exconcursante de 'Supervivientes' advierte sobre romper su silencio tras la entrevista de Montoya en 'Planeta Calleja'

Las lágrimas de Montoya en 'Universo Calleja': "Caí en una depresión de caballo"

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La reaparición televisiva de Montoya no ha dejad indiferente a nadie. Tras sincerarse de forma desgarradora en 'Universo Calleja' sobre la depresión que ha atravesado en esta última etapa de su vida, las miradas han ido a parar a Anita Williams. La que fuera su pareja ha compartido un storie que muchos han interpretado como un contundente dardo a su expareja.

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Hace apenas unos días, el de Utrera regresaba al primer plano mediático de la mano de Jesús Calleja, a quien concedía su entrevista más íntima. En esta conversación, el cantante se sinceraba y, entre lágrimas, hacía referencia al duro episodio de salud mental que ha sufrido. Una reaparición cargada de emoción que provocaba en redes una oleada de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Y, para muchos, la reacción de Anita Williams ha llegado ahora en forma de contundente zasca. Poco después de la emisión del programa, que ha tenido una gran repercusión, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha lanzado un mensaje en redes sociales que habría estado cargado de intención.

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"Suelto un facto y me voy", comienza expresando la catalana junto a una imagen en la que la vemos mirando desafiante a cámara. "Agradece mientras siga callada, porque como hable de verdad se te desmonta el personaje que te has creado de golpe", zanja Anita Williams, que no ha confirmado de qué estaría hablando. Aun así, los usuarios de las redes -y numerosos creadores de contenido- teorizan sobre que estaría refiriéndose a Montoya.

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Desde Telecinco Outdoor hemos podido confirmar que la madre de Thiago ha dejado de seguir a Montoya (aunque no sabemos si ha sido algo de los últimos días). Un detalle que sí llama la atención es que en mayo, cuando se hablaba de su relación con Cristina Porta, ella todavía le seguía en redes e incluso le daba 'me gusta' a las covers que subía.

Pese al revuelo, la influencer no ha dudado en dedicarle a su expareja unas cariñosas palabras por el lanzamiento de su nueva canción. Lo ha hecho frente a los micrófonos de 'Europa Press': "Le deseo la suerte del mundo, la verdad (...) No hemos tenido contacto desde el año pasado, y que así siga".