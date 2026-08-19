Rocío Ponce 19 AGO 2026 - 09:00h.

Tenemos todos los detalles de Jolene, la marca de café sostenible de Anthony Kiedis y su amigo Shane Powers, que solo se vende en EE.UU.

Un kilo por 30.000 dólares: así es uno de los cafés más especiales y caros del mundo

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El tema 'Coffee Shop' del álbum 'One Hot Minute' (1995) de los Red Hot Chili Peppers puede verse ahora como una premonición. Especialmente desde que el cantante de la banda, Anthony Kiedis, afirma constantemente que todo pasa cuando tomamos café. Un eslogan de lujo para su marca de café. Curiosamente, los músicos suelen asociarse más a proyectos relacionados con el alcohol, como el whiskey de Bob Dylan, Beyoncé o el de Metallica, también el tequila ha convencido a Justin Timberlake y J. Balvin o el champagne y el cognac de Jay-Z.

Sin embargo, Kiedis y su amigo Shane Powers (una cara conocida de la televisión norteamericana por su participación en 'Supervivientes') llevan más de dos décadas quedando para tomar café casi todos los jueves. Cuando Powers propuso al cantante formar un negocio juntos, lo primero que le contestó fue que no, pero no le costó mucho convencerlo y empezar a pensar en ideas que pudieran salir adelante.

Pronto llegaron al café. "Tanto los buenos como los malos momentos: desde las conversaciones más importantes, las reuniones y una gran noche, hasta las discusiones difíciles o las decepciones amorosas; el café está presente en todo", cuentan en la web de su marca de café, Jolene.

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Su filosofía es llevar el café, gracias a su formato, a cualquier parte. "El café no es solo para empezar el día con energía, sino que tiene cabida en todos sus lugares favoritos, incluyendo la vida nocturna y los locales de música en vivo", apuntan.

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Hasta Perú por el grano perfecto, ético y solidario

Al proyecto se unió otro amigo, John Terzian, y les mantuvo 8 años probando granos, mezclas y visitando proveedores hasta dar con el café perfecto que quisieron comercializar. Hace un año lanzaron Jolene Coffee, un café en lata con dos versiones: Black, receta pura sin aditivos, y White, un latte elaborado con leche de avena. Se trata de un café frío, que puedes beber directamente de la lata o servir en un vaso con hielo. Como curiosidad, en la web de Jolene lo llaman: "Simply great f***ing coffee". Y eso sí que es muy rock and roll.

¿Dónde encontraron el grano para ese café que les motivó tras tanto tiempo buscando? En las tierras altas de Perú. Los granos de café de Jolene provienen de Café Femenino, una cooperativa de mujeres productoras del nororiente peruano que proporciona compensación directa y recursos a estas mujeres desde 2004. Son más de 1,000 mujeres caficultoras de esta zona y de otros 9 países alrededor del mundo las que aportan el fruto de su trabajo. Café Femenino lucha contra la violencia a la mujer a través de la dignificación del trabajo en el campo.

Llegar hasta lo que hoy es Jolene fue "un camino largo y sinuoso, con muchos altibajos, muchos comienzos y paradas", confesó Kiedis a 'Forbes'. "Finalmente, llegamos a la cocina de un maestro tostador que se encargaba de los granos de café de comercio justo para California. Y preparamos el mejor café jamás hecho en el mundo. Hicimos un goteo lento con este exquisito grano y se colocó más alto que cualquier otro café que hayas probado en tu vida", aseguró el artista convencido.

Este es un proyecto que "nació de la amistad, el aburrimiento y el amor por el grano de café”, dijo Kiedis a la edición norteamericana de 'Rolling Stones', tras el lanzamiento de la marca en mayo de 2025. “Sin saberlo, estábamos llegando a una pandemia, y mi amigo, Shane Powers, a quien conozco desde hace décadas, me gritó desde la acera en un hermoso día en Brentwood: ‘¡Empecemos un negocio!’", contó. Para Powers, Jolene es un proyecto muy especial por muchos motivos. "Somos una marca que, por casualidad, pertenece a una celebridad, pero lo que realmente nos importa es el esfuerzo y el trabajo constante durante muchos años para lograrlo, y luego un enfoque orgánico y muy acertado para darlo a conocer", aseguró al mismo medio.

Dónde comprarlo y cuánto cuesta

La mala noticia es que por ahora solo se vende en el mercado norteamericano a través de Amazon, la página oficial de la marca y tiendas como Gelson’s Markets. El precio del pack de 4 latas de 237 ml es 16,99 dólares (cada lata costaría unos 3.9€ si lo trasladamos a nuestra moneda).

Es un café premium de comercio justo y sin OGM, elaborado éticamente y con ingredientes de origen sostenible. Habrá que aprovechar los viajes a EE.UU. para probarlo y tener una opinión propia sobre el café que toman los Red Hot Chili Peppers. Jolene y su colibrí, que representa la idea de energía, movimiento y ligereza, ligado a la música y a la cafeína, aún se resisten al mercado internacional, pero puede que sea cuestión de tiempo...