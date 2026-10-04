La noche estuvo marcada por la música de Shakira y por la presencia de numerosos rostros conocidos

Dua Lipa, la inesperada estrella invitada en la residencia de Shakira: los detalles de este dúo inédito

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Sara Carbonero no quiso perderse el concierto de Shakira y acudió a la cita junto a su gran amiga y socia, Isabel Jiménez. Ambas disfrutaron de una noche de música en 'Macondo Park', donde la cantante colombiana continúa con el gran despliegue de su residencia europea dentro de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', reuniendo a numerosos rostros conocidos. El show contó también con la inesperada presencia de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, junto a su mujer Lauren Sánchez.

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Entre los asistentes también estuvieron Blanca Romero y su hija, Lucía Rivera, que se fueron juntas de concierto en un momento en el que toda la atención está puesta en la familia Rivera por las diferencias entre Cayetano y Francisco. Por su parte, Paz Vega presumió de sus hijos mayores, Ava y Orson Salazar Jr., posando junto a ellos ante los fotógrafos, mientras que Juana Acosta hizo lo propio con su hija, Lola Alterio, con la que protagonizó unas divertidas y cómplices imágenes.

Desde Ana Peleteiro hasta Alba Lago: los famosos que asistieron al show

La lista de celebrities que se acercaron hasta 'Macondo Park' se completó con nombres como Ana Peleteiro, Fernando Llorente, Ana Fernández, María de Nati, Alba Lago, Marcelo Vieira y su mujer, Clarice Alves. Todos ellos quisieron disfrutar en primera persona del espectáculo de la artista colombiana y no dudaron en posar ante la prensa a su llegada.

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Una noche marcada por la música de Shakira y por la presencia de numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse uno de los grandes acontecimientos de su gira. Famosos de distintos ámbitos se dieron cita para disfrutar del show y arropar a la cantante en su gran despliegue europeo de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

Shakira se guardó una sorpresa muy especial para sus fans al final del tour: la actuación con Dua Lipa. Un bombazo que nadie se esperaba y que, sin duda, se ha convertido en uno de los momentos cumbre de esta residencia. Esta colaboración con Dua Lipa comenzó a gestarse en París , cuando las dos artistas de talla mundial se encontraron a principios de año en la Ciudad de la Luz, según 'Hola!'. "Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! Mil gracias", dijo la cantante.

Dua Lipa no dudó en contestar, de nuevo en español: "Fue una noche hermosa y me encantó interpretarla. I love you". Sin duda, una fecha especial que quedará para el recuerdo de todos.