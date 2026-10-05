Jesús Rojas 05 OCT 2026 - 11:12h.

Seguro que en los últimos días te has encontrado con recetas de cocineros (algunos con estrellas Michelin) e influencers en las que usan obleas o papel de arroz. Analizamos esta tendencia

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Si has entrado en Instagram o TikTok recientemente es muy probable que el algoritmo haya decidido bombardearte con recetas, tan sencillas como apetecibles, con un denominador común: en todas se ellas se utilizan obleas o papel de arroz. Sí, nos referimos a eso que compraste hace mucho para preparar unos rollitos vietnamitas, que tienes en el armario desde hace meses y que, afortunadamente, está exactamente igual que el día que lo abriste. Siempre y cuando lo hayas cerrado convenientemente antes de guardado en un lugar fresco y seco. Pues bien, hoy nos hemos propuesto descubrir a qué se debe este fenómeno que ha llevado en los últimos meses a infinidad de cocineros e influencers a lanzarse con sus propias recetas con papel de arroz.

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A veces se usa como si fuera una base de pizza, otras –la mayoría– para envolver todo tipo de ingredientes (verduras, mariscos, quesos, embutidos...), y no en pocas ocasiones hay quien se atreve a usar este producto, que puedes encontrar en cualquier supermercado, para elaborar un postre. Es algo que venimos comprobando desde hace semanas al ver en redes a perfiles de lo más dispares entregarse a las bondades –entre ellas, la versatilidad– de este producto, tan habitual en la cocina asiática (Japón, Corea, Vietnam, Tailandia...), que se empezó a popularizar en nuestro país gracias al auge del realfooding.

Veganos, celíacos y realfooders

El hecho de que estemos hablando de un producto sin gluten, sin grasas y con muy pocas calorías (sus únicos ingredientes son arroz y agua) ha hecho que tanto veganos y vegetarianos, como celiacos y realfooders, se hayan vuelto locos a preparar recetas que son compatibles con la mayoría de dietas restrictivas.

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Es más, aquellos que siempre están al acecho de nuevos lanzamientos 'gluten free' están especialmente felices de haber conocido el papel de arroz porque en este caso no hay ni rastro de harinas procesadas, que sí están presentes en otros muchos productos para celiacos. Otro de sus grandes atractivos está en que la mayoría de ellos, el de Hacendado sin ir más lejos, tampoco llevan almidón o harina de tapioca. Y no, tampoco vas a encontrar azúcar ni conservantes en el ingrediente de moda.

Lo primero que debes saber, antes de empezar a usarlo es que basta con sumergirlo unos segundos en agua para que se transforme en una lámina flexible capaz de envolver cualquier tipo de relleno. Pero en muchas de las recetas que te vas a encontrar a lo largo y ancho de este artículo vas a ver que se sumerge en huevo, en lugar de agua.

Y la explicación es muy sencilla, esto es simplemente porque lo que se busca en esas recetas es que el bocado crujiente, como cuando pincelas con huevo batido unas empanadillas o cualquier otro tipo de masa. Y una de las muchas ventajas que encontrarás a la hora de trabajar con obleas o papel de arroz es que, al poder cocinarla en horno, airfryer, sandwichera, gofrera... ¡O en una sartén de toda la vida!

Como podrás observar, se trata de elaboraciones que están al alcance de cualquiera y que son perfectas para cuando necesitas preparar unos snacks ligeros con proteínas vegetales como el tofu, el hummus, el tempeh o esas verduras asadas que son capaces de hacer salivar al más carnívoro de tus amigos. Eso sí, ten en cuenta que su carácter dietético o saludable dependerá de la cantidad de obleas que emplees, ya que hay algunas recetas en las que se usan varias obleas.

Es decir, aunque una oblea puede parecer poca cosa (son aproximadamente 30 calorías), lo cierto es que cuando juntas varias como base al final pueden sumar bastantes calorías, sobre todo si además llevan queso, aceite, salsas, etc. Por eso se recomienda tener especial cuidado con estos ingredientes y, siempre que se pueda, recurrir a la airfryer porque siempre va a necesitar infinitamente menos aceite que una fritura por inmersión.

Pero, créenos, las posibilidades son prácticamente infinitas. Desde desayunos con frutas o crema de cacahuete hasta todo tipo de tentempiés con aguacate o queso para tomar en cualquier momento del día. También son perfectos para preparar rollitos de verano (summer rolls), basta con tener a mano un poco de mango, zanahoria, rúcula, hierbabuena... ¡Y salsa de cacahuete para rematar la faena!

Así, a bote pronto, te podemos decir que entre las opciones que mejor acogida están teniendo, gracias a cocineros como los Hermanos Torres, Chef Bosquet, Paufeel o Camino (Masterchef 11), se encuentran: dumplings crujientes, tacos de papel de arroz, bases crujientes tipo pizza, fideos de arroz hechos cortando o superponiendo obleas, croissants de papel de arroz rellenos chocolate y más cosas, chips y crackers, rollitos dulces... ¡Incluso hamburguesas envueltas en varias capas de papel de arro!

Solo hay un problema con muchas de estos platos con obleas o papel de arroz. Que, si no estás acostumbrado, pueden resultar poco saciantes, ya que toda receta basada casi exclusivamente en papel de arroz nos aportará poca proteína y fibra, por lo que quizá sea muy crujiente y divertida de comer, pero a lo mejor terminamos volviendo a la cocina poco tiempo después de haberlas ingerido.

Y, claro, esa no es la idea. Así que es importante que tengas claro que, mientras que el papel de arroz básicamente nos dará hidratos, las verduras se encargarán de cubrir la parte de fibra, micronutrientes y volumen. La proteína, por su parte, es la que incluye de manera determinante a nivel de saciedad y calidad nutricional. Todo ello sin perder de vista que con la grasa, aunque es necesaria, no hay que pasarse, al igual que con las salsas –soja, mayonesa, teriyaki–, que además de sabor, nos aportarán bastante sodio, azúcar y grasa.