Asun Chamoso 08 OCT 2026 - 08:00h.

La pastelería Morreig ha ganado el premio al mejor cruasán artesano de mantequilla de España

Es una pastelería artesanal con bollería y helados únicos en el barrio de Gràcia de Barcelona

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BarcelonaEl premio al Mejor Cruasán Artesano de Mantequilla de España 2026 se ha quedado en Barcelona. Matthieu Atzenhoffer, de la pastelería Morreig, ha ganado el concurso organizado por el Gremi de Pastisseria de Barcelona, que este año celebra su 125 aniversario.

Situada en la calle Verdi, en el barrio de Gràcia de Barcelona, Morreig está especializada en bollería y helados únicos. Abrió sus puertas de la mano de los socios Matthieu Atzenhoffer, Alba Ruiz Ceamanos y Matt Valette, que defienden "la artesanía, el uso de materias primas de alta calidad y de proximidad, la creatividad e innovación y el respeto por el oficio".

Matthieu Atzenhoffer, que recibió una formación en pastelería clásica en Francia y hace doce años que se instaló en Barcelona, revela que el cruasán premiado "es muy francés, con capas muy visibles, muy regular y alveolado, crujiente de corteza y tierno por dentro y con sabor de mantequilla. Para elaborarlo, hemos bajado la temperatura de cocción y alargado el tiempo".

El jurado del concurso lo ha encabezado Miquel Zaguirre, presidente del Gremi de Pastisseria de Barcelona y propietario de Zaguirre Pastissers, y han formado parte los pasteleros Toni Vera, ganador de la edición del año pasado del mejor cruasán artesano, en representación de la pastelería Mervier Canal de Barcelona, Tonatiuh Cortés (Suca’l, Barcelona), Oriol Carrió (Oriol Carrió, Barcelona), Eva Fernández (Pastisseria Forn Centenari, Sabadell), Toni Bellart (Triomf, Barcelona) y Miquel Guarro. También han integrado el jurado otros perfiles como la cocinera Maria Lo (ganadora de MasterChef10), la experta gastronómica Stella Alikowa y el crítico gastronómico Salvador Garcia Arbós.

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Detalles a puntuar

Los integrantes del jurado han probado y puntuado los cruasanes presentados teniendo en cuenta los siguientes criterios: sabor (40 puntos), alveolado (15 puntos), hojaldre (15 puntos), color (10 puntos), formato (10 puntos) y acabado (10 puntos). El cruasán de la pastelería Morreig ha sido el mejor valorado en una edición con 59 participantes.

Los vencedores de años anteriores fueron Canal (Barcelona) en 2025 y 2022, Brunells (Barcelona) en 2024 y 2020; Prat ‘Can Carriel’ de Roda de Ter (Osona) en 2023; y Panem (Madrid) en 2021.

Un premio en el año en que el Gremi de Pastisseria de Barcelona conmemora su 125 aniversario defendiendo el oficio artesano, el comercio local y la tradición.