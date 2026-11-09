Redacción Gastro 09 NOV 2026 - 08:00h.

La Corona de la Almudena une tradición y sabor en cada bocado, pero ¿cómo surgió?

Tarta de queso con churros: el postre que sube la apuesta para los más golosos

Compartir







Madrid se viste de fiesta cada 9 de noviembre para celebrar a su patrona y en la mesa reina el postre típico, la Corona de la Almudena, un dulce de bollería tierno y relleno que conquista a los paladares más exigentes. Aunque compite en apariencia con el clásico Roscón de Reyes, esta joya de la repostería tiene su propio sabor y una historia artesanal única ligada a Madrid desde 1978.

A diferencia de otros postres centenarios de la Villa como las rosquillas o los huesos de Santo, la Corona de la Almudena nació hace casi 50 años gracias al entusiasmo del Gremio de Pasteleros de Madrid, que organizaron un concurso para crear un postre exclusivo que rindiera homenaje a la patrona de la capital y de los profesionales profesionales de la repostería. La propuesta ganadora recreó la forma de la corona de la Virgen y dio a luz a este bocado, convertido en un icono dulce y delicado, que hoy consumen miles de personas en estas fiestas.

A simple vista (para los que no entiendan mucho de dulces, masas y postres) parece un roscón navideño, pero la masa es sustancialmente más densa y suave, con una textura en boca similar al suizo a al brioche. Su otro secreto es que no lleva agua de azahar y su aroma se consigue con sutiles almíbares de naranja, licores o ralladura de limón y vainilla.

PUEDE INTERESARTE Natillas de caqui caliente: la receta que revoluciona los postres

Eso sí, no esconde sorpresas en su interior. Se decora con un vistoso brillo de yema, almendras laminadas y azúcar glass y algunos pasteleros acostumbran a adornarla con la figurilla de la Virgen de la Almudena. Su relleno, que en sus orígenes era de crema pastelera, ha ido evolucionado para satisfacer los gustos más disímiles por lo que se puede comprar con relleno de nata, trufa, chocolate, pero también hay versión sin relleno. Su esencia, sin embargo, sigue siendo la que pensaron sus creadores: un bollo tierno con forma de corona, símbolo de homenaje.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pastelerías donde comprar la mejor Corona de la Virgen

Para degustar una versión artesanal, la mejor elección es comprarlo en los obradores tradicionales de Madrid, galardonados y reconocidos. Sobre todo si quieres probar la versión de la Corona de la Virgen de la Almudena más sofisticada con un brioche esponjoso y rellenos con materias primas excepcionales, estas son las cinco alterativas que te ofrecemos.

Confitería El Riojano: Fundada en 1855 es una joya histórica de la repostería tradicional castellana. Ubicada en la Plaza Mayor mantiene viva la esencia más auténtica de los dulces y postres típicos con una versión de la corona que respeta la receta clásica con un toque sofisticado que no deja indiferente.

Fundada en 1855 es una joya histórica de la repostería tradicional castellana. Ubicada en la Plaza Mayor mantiene viva la con una versión de la corona que respeta la receta clásica con un toque sofisticado que no deja indiferente. Pastelería Formentor: Está reconocida como una potencia mundial de las ensaimadas, que elabora en sus locales del barrio de Salamanca y Chamberí. Sus maestros dulceros bordan este dulce de temporada con el que consiguieron el máximo galardón a la Excelencia con un brioche sumamente etéreo, una corteza perfecta y un relleno de nata montada ligera e inolvidable.