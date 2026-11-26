Rocío Ponce 26 NOV 2026 - 11:47h.

Te contamos la historia de Ultramarinos La Confianza, una tienda histórica ubicada en pleno centro de Huesca que regenta María Jesús Vicente a sus más de 80 años

Así es la taberna histórica (y el plato estrella) que Los Javis han colado en 'La bola negra'

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En Huesca hay una tienda que, si cruzas su puerta hexagonal, te traslada a otra época. Y no lo hace con una decoración o ambientación forzada por diseñadores de interiores actuales, mantiene intactos los elementos clave de cuando se inauguró hace más de 150 años. El viaje es, concretamente, hasta 1871, cuando Hilario Vallier, un comerciante de origen francés, apostó por abrir en la Plaza Luis López Allué n.º 8 una elegante mercería y sedería. "Vendía delicados productos, entre los que se contaban finos encajes, porcelanas y abalorios. En pocos años se amplió con la venta de lujosos productos de importación, venidos de ultramar, aromáticos cafés y chocolates, licores franceses o alimentos ahumados", explican desde su página web los responsables de Ultramarinos La Confianza.

Tras distintas regencias del establecimiento a lo largo de la primera mitad del siglo XX, acaba siendo adquirido durante la posguerra por la familia de los actuales propietarios: los Villacampa-Sanvicente, cuya apuesta ha sido la del respeto y la puesta en valor de un local histórico que, de hecho, está protegido por la Real Academia de las Bellas Artes de San Luis. Teniendo esta historia a sus espaldas y conservando detalles que la convierten en un verdadero museo, esta tienda de ultramarinos es una de las visitas obligatorias en Huesca y así es como ha recibido al actor José Sacristán, al humorista Dani Rovira y al chef Karlos Arguiñano, entre políticos, deportistas, personas relacionadas con la literatura y el cine.

Un viaje al pasado

Al entrar, no sabrás por dónde empezar a mirar. Si por el techo, que es una obra pictórica de León Abadías con el dios Mercurio en el centro, o por el suelo, que conserva las mismas baldosas hidráulicas de cuando se inauguró. También sus paredes repletas de espejos y estanterías preciosas con los productos perfectamente organizados y colocados.

Por supuesto, también llamará tu atención su mostrador de nogal con lámina de mármol. Aunque lo mejor es que, mientras compras cualquiera de las delicias que venden y que se te habrán antojado, preguntes cualquier duda a la entrañable María Jesús San Vicente, la dueña octogenaria sigue al frente de las ventas y adora contar las historias de su padre, el origen de los productos que vende y los detalles decorativos de cada rincón de esta tienda que es su segunda casa.

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Qué puedes comprar

Al principio, en Ultramarinos La Confianza se vendían especias, bacalao y cacao. Actualmente, cuentan con una selección de productos tradicionales de despensa, ingredientes y productos kilómetro cero de Aragón y delicatessen internacionales. El bacalao en salazón es el producto estrella de la casa. Siguen utilizando una guillotina original de finales del siglo XIX para cortarlo al momento ante los clientes.

También tienen vinos, frutos secos a granel, licores, embutidos, conservas, quesos, miel, chocolates y todo tipo de dulces tradicionales. En Navidad viven uno de los momentos más especiales del año porque son muchos los que se acercan hasta el establecimiento a comprar los clásicos turrones, mazapanes y todo tipo de polvorones y bombones. María Jesús abre su tienda, ubicada en el corazón latente del casco histórico de Huesca, todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos, y no piensa en la jubilación.

Y si bajas las escaleras…

Si entras en la Ultramarinos La Confianza y bajas las escaleras, encontrarás una sorpresa inesperada. Una sala que es un pequeño museo creado por Víctor, el hijo de María Jesús, con sus propias manos, inspirado por todo lo que le enseñó su padre, del que también hay piezas. Las más llamativas son los autómatas, figuras mecánicas articuladas con movimiento y de aspecto tradicional que recrean diferentes personajes, oficios o escenas curiosas, pero también hay todo tipo de juguetes de época, trenes, muñecas, etc.

Es un espacio tan único y especial que acoge habitualmente celebraciones familiares y de amigos, presentaciones de productores y eventos profesionales relacionados a menudo con el Festival de Cine de la ciudad o la Feria del Libro.