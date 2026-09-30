Rocío Ponce 30 SEP 2026 - 16:30h.

Te damos todos los detalles sobre cómo es y qué se come en La copita asturiana, la taberna de La Latina que aparece en una emocionante escena de la película de Los Javis

La mejor fabada del mundo se hace en un pequeño bar de Asturias

Compartir







'La bola negra' es la película de la que todo el mundo habla. Los Javis están consiguiendo todos sus sueños cinematográficos como directores de esta cinta inspirada por la obra inacabada de Federico García Lorca. Es la película seleccionada por la Academia Española para representarnos de cara a los Oscar 2027 (esto no quiere decir que ya sea nominada, faltan varios filtros para conseguirlo), lo que sí es seguro a estas alturas es que se llevó el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes y el premio del público en el de San Sebastián y en el de Toronto.

Y por si todo eso fuera poco, su estreno ha sido todo un fenómeno en las salas de cine. En su primer fin de semana (de 25 al 27 de septiembre) ha recaudado 4,67 millones de euros, convirtiéndola en el 9.º mejor estreno de una película española de la historia y el 2.º mejor de los últimos 10 años (por delante solo tiene a 'Torrente, presidente').

Protagonizada por Guitarricadelafuente, Lola Dueñas, Carlos González, Miguel Bernardeau, Milo Quifes, Penélope Cruz y Glenn Close, entre otros, la película de Los Javis cuenta, entre sus muchas curiosidades, con una escena ubicada en una clásica taberna madrileña de cocina asturiana. Hasta el barrio de La Latina, donde está La Copita Asturiana (ubicada en C/ Tabernillas, 13), se fueron Javi Calvo y Javi Ambrossi para seleccionar un bar que tuviera todo lo que necesitaban para una escena fundamental en una de las tramas principales de la película.

PUEDE INTERESARTE Cachopo dulce: el plato de un asturiano que conquista en Madrid

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En ella, el joven historiador Alberto (Carlos González) comparte un almuerzo con su madre Teresa (Lola Dueñas). En la mesa, un delicioso y fotogénico plato de fabada —una de sus recetas más apreciadas y por la que siempre llenan su establecimiento— que será testigo de una conversación tensa que demuestra la compleja relación entre madre e hijo. "Salimos en la peli de los Javis. A ver cómo damos en cámara", comentaron en sus redes sociales, dando así la noticia a todos sus fieles clientes. "¡Gracias a los que nos mantenéis vivos, día tras día, viniendo a nuestra casa!", aseguraron al ver la repercusión y popularidad extra que ser uno de los escenarios de 'La bola negra' les ha traído.

Historia de La Copita Asturiana

La historia de esta taberna es la de una familia, la formada por María Mayo y Pepe Bueno, procedentes de una pequeña aldea del concejo de Valdés en Asturias. En mayo de 1959 se hicieron cargo de un local que había sido un despacho de vinos desde 1904 y al que acudía Pepe habitualmente. Pepe como cliente en la década de los 50, por eso él siempre decía que hacía más de 60 años que lo conocía.

Una vez al frente de este negocio, la pareja mantuvo la importancia del vino, sirviendo chatos a sus clientes, pero también introdujo las raciones que siempre triunfaban en su tierra (patatas de la fayona, lacón, manitas, callos, caldo gallego, escabeche...). Poco a poco fueron conquistando paladares con la cocina tradicional asturiana y ampliaron la carta potenciando platos como las fabes con almejas o la fabada que, a día de hoy, están entre sus principales reclamos.

Mari sigue acudiendo a La Copita Asturiana, aunque desde 2018 lo hace acompañada por su hija Olga y su marido José María, tanto en la cocina, como atendiendo a los clientes y al frente del negocio. La decoración de esta típica taberna madrileña ha sabido mantener su esencia e identidad tanto en el interior como en el exterior, de hecho, conserva su fachada original que la hace ser Elemento Protegido por el Ayuntamiento de Madrid. Pero es también su salón lo que convenció a Los Javis para llevarla a la gran pantalla: tiene un centenario mostrador de estaño con grifería clásica que sirve como barra, mesas de mármol, sillas de madera, manteles claros...

Cuánto cuesta comer allí

Si de repente te apetece comerte una buena fabada, es uno de los lugares que merece la pena probar en Madrid. Los platos que más salen de su cocina son sus fabes, fabes con almejas, verdinas con chipirones, gambas y almejas, callos con garbanzos, cachopo, pote asturiano, chuletas de lechal, bonito con tomate, etc. El precio medio ronda los 30/40 € por persona, dependiendo de los platos que se pidan, el vino y los postres.