El actor Jeffrey Wright aparece en ‘The last of us’ alabando los utensilios de cocina de una marca francesa

Las sartenes de cobre de la firma tienen precios que superan los 300 euros

¿Cuáles son los mejores utensilios de cocina a los que recurrir en el caso de que llegue el apocalipsis? La respuesta la puedes encontrar en una impactante escena de ‘The last of us’, la serie basada en los videojuegos de PlayStation y que se puede ver a través de Max en España. El cuarto episodio de la segunda temporada de la ficción presenta a Isaac, interpretado por el actor Jeffrey Wright y muy hábil con las sartenes.

El personaje recuerda que era un chico muy tímido en su juventud, pero conocía sus puntos fuertes y sabía lo que debía hacer cuando quería impresionar a alguna chica: “Les cocinaba, se me daba bien. Me merecía buenos utensilios de cocina, ¿pero podía permitírmelos? No, qué va”. Después cuenta que iba a las tiendas de Williams Sonoma, en las cuales venden artículos de cocina, electrodomésticos, muebles y otros objetos para el hogar, y se quedaba mirando los productos de una marca en concreto.

“Mauviel, las mejores. Francesas, claro”, dice mientras en pantalla aparecen sartenes y cacerolas de esta célebre firma colgadas en una gran cocina. “Pensaba: ‘Vale, me quedan 30 años para jubilarme, pero algún día podré comprar una sartén Mauviel de verdad, con tapa’. Y acerté, pero no como lo planeé. Los extraños beneficios del apocalipsis”, añade. A continuación habla sobre algunos de los pros y los contras de los materiales de estos utensilios de cocina: “El cobre tiene sus inconvenientes. Hay que pulirlo a menudo, pero se calienta muy rápidamente, es buen conductor. Aunque, por otro lado, no retiene el calor tanto como el hierro… Si tienes una Mauviel, hay que usar una Mauviel”.

Los precios de las sartenes Mauviel

Isaac calienta una sartén en ‘The last of us’, pero no para cocinar, sino justo antes de un violento momento en el capítulo. Este singular ‘product placement’ ha llamado la atención de los fans de la serie y los ha llevado a mencionar la marca en las redes sociales. “Hoy muchos aprendimos cuánto cuesta una sartén Mauviel”, escribió un espectador en X. “Nunca había oído hablar sobre estas ollas antes y ahora las quiero un montón”, comentó un usuario en Reddit. Una persona le contestó: “Siempre he querido tener algunas, pero son carísimas, ¡una locura! Todo lo que dice sobre las cacerolas de cobre es completamente cierto”.

Efectivamente, los productos de la marca no son baratos, como se puede comprobar en su tienda online oficial. Una sartén de cobre de la colección M’Héritage de Mauviel cuesta 315 euros en la medida de 20 centímetros de diámetro. El precio sube a 393 euros para 26 centímetros y a 496 euros para 30 centímetros. Una tapa puede llegar a los 182 euros, mientras que el set de cocina de 12 piezas asciende a los 1.999 euros, cantidad rebajada desde los 3.159 euros que costarían los artículos por separado.

Ernest Mauviel fundó en 1830 esta firma francesa que, casi 200 años después, sigue presumiendo de su proceso de fabricado artesanal, su exclusividad y sus altos estándares de calidad: “Cada día, 70 artesanos tallan, ensamblan, martillan, golpean, pulen, estampan y dan forma a 1.300 utensilios de la marca… La fábrica no utiliza robots, lo que permite producir piezas a medida”.

Las ventajas de las sartenes de cobre

El cobre es un material con una larga tradición culinaria, según explican desde Claudia & Julia, tienda especializada en utensilios de cocina: “Ofrece una excelente conductividad térmica, superior a la del hierro y la del acero inoxidable multicapa, con un reparto uniforme del calor a todo el utensilio. Gracias a la perfecta transmisión del calor y la garantía de una temperatura constante, es un material excepcional para cocinar”.

Las sartenes de cobre que se venden en la actualidad suelen estar hechas combinando un 90 % de cobre y un 10 % de acero inoxidable, según comparten marcas como Mauviel y De Buyer, otro reputado fabricante francés de utensilios de cocina: “Ofrece una conductividad térmica rápida y uniforme. Ideal para freír, sellar y flambear alimentos, garantiza un control preciso y resultados consistentemente excelentes”. Además, la tienda destaca que sus artículos están libres de antiadherentes: “Realizas una cocción 100 % natural de todas tus recetas”. Kulina, que vende accesorios de cocina y para el hogar, señala que la combinación de cobre y acero ayuda a “conseguir un mejor mantenimiento y evitar la reactividad con los alimentos ácidos”. También resalta que una sartén de este tipo se calienta más rápido y mantiene exactamente la temperatura que necesitas, por lo que es ideal a la hora de preparar platos delicados.