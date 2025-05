Eva Longoria recibió el premio de honor en la XII edición de los Premios Platino entregados en Madrid a finales del mes de abril. La estrella ama España, como demuestra el hecho de que pase largas temporadas en Marbella, que haya visitado Asturias para explorar los orígenes de sus antepasados o que haya recorrido todo el país para mostrar su gastronomía en la serie documental ‘Eva Longoria: Searching For Spain’. “ Siempre que estoy en España me siento en casa . Es un sitio que me hace tan feliz…”, declaró en una entrevista.

La protagonista de la serie ‘Mujeres desesperadas’ comentó que le gusta cocinar y pasar tiempo en su hogar con su familia, a la cual prepara tortilla española en ocasiones: “A mi hijo le encanta”. También repasó algunos alimentos españoles que la fascinan, pero se detuvo especialmente en uno de ellos y repitió en varias ocasiones que no puede vivir sin él. “No puedo vivir sin fuet. Siempre tengo en mi maleta y cuando entro a Estados Unidos ellos se están preguntando: ‘¿Tienes algo de España?’. Y yo contesto: ‘No, no tengo nada”, contó entre risas. La intérprete explicó a continuación que no puede encontrar fuet en tierras norteamericanas y es un alimento que le encanta.