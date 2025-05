El artífice de Cenando con Pablo probó la friturita de bahía (28 euros) con pulpo, rejos, cazón, anillas de calamar y gambas: “Tiene buen sabor, está bien de punto sal. No es grasienta. A mí lo que más me ha gustado son los rejos”. Después comió quisquillas de Santa Pola (18 euros) y arroz a banda, sobre el que dijo que le hubiera gustado más hecho y en mayor cantidad. El caldero de gallina (32 euros), un plato típico de la zona, no le entusiasmó: “Se deja comer, pero con todo el respeto a los tabarquinos, ni fu ni fa. No te decepciona, pero no te marca”.