Daniel Brito 24 AGO 2025 - 16:00h.

La escarcha que se acumula en el congelador afecta a su rendimiento, pero también a la calidad de los alimentos

Cómo congelar (y descongelar) bien cada tipo de carne

Compartir







La vida sin los electrodomésticos no sería igual de sencilla y algunos de ellos, cuando los compramos, debemos asegurarnos de su buena calidad, pues van a estar las 24 horas del día funcionando, como la nevera y el congelador. Por ello hay que hacer un uso eficiente de estos y cuidarlos para que tengan un rendimiento óptimo, por ejemplo, evitando que el congelador genere excesivo hielo, que va a ser perjudicial para su funcionamiento y que si se acumula demasiado puede llegar a afectar a los alimentos que tienes refrigerados.

Te habrás fijado como en muchas ocasiones la capa de escarcha de hielo de tu congelador es más grande y se va creando alrededor de sus paredes. Pero ¿por qué ocurre esto? En parte por tener la puerta del congelador demasiado tiempo abierta.

PUEDE INTERESARTE Cómo congelar el gazpacho y el salmorejo: el truco para que no pierda textura

Esa capa de hielo se forma ante la entrada de aire húmedo en el interior del congelador al abrirlo, haciendo que esa humedad se condense y se congele de una forma más rápida de lo normal, formando ese bloque sobre las paredes del congelador. Por tanto, la clave está en evitar que entre aire y para ello es esencial no mantener abierto más de la cuenta el congelador.

Evitar esa capa de escarcha no solo nos va a liberar espacio y tener que limpiarlo, sino que también un ahorro al bolsillo, ya que según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) una capa de escarcha de unos tres milímetros ya aumenta el consumo eléctrico en un 30%.

Cómo evitar que se cree un bloque de hielo

Por eso mismo se aconseja que, para su correcto mantenimiento, el congelador se mantenga siempre lleno, aunque no en exceso, y se descongele al menos una vez al año para limpiarlo a fondo y dejarlo sin nada de hielo, además de tenerlo en una temperatura media de unos -18 grados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para evitar la creación de excesiva escarcha en sus paredes también entra en juego el cómo se congelan los alimentos, y eso es intentando meterlos envasados al vacío o con el menor aire posible, ayudándote de un papel film para que vaya lo más compacto posible. De esta manera, se elimina prácticamente todo el aire y se evita una mayor condensación y, por tanto, también que se cree más escarcha en el congelador.

Claves para hacer un uso óptimo del congelador

En todo caso, siempre es primordial asegurarse de que la puerta del congelador está cerrada de forma correcta, sin la entrada de aire. Para ello es clave también que las gomas de la puerta se mantengan en buen estado para el sellado completo. Realiza una buena organización de los alimentos para evitar tener la puerta abierta más tiempo del debido y evita siempre meter los alimentos aún calientes o tibios dentro, mejor que estén del todo fríos cuando los vayas a congelar.