La cocina llena de luz de Nuria Roca: madera, amplia y con un tabique de cristal

Daniel Brito 28 SEP 2025 - 16:00h.

Nuria Roca ha dejado ver en algunas de sus publicaciones cómo es su cocina: con mucha luz, espacio de almacenaje y cómoda

'Kitchen tour' por la cocina de Gwyneth Paltrow: tiene todo lo premium que pueda haber

Compartir







Las casas de los famosos en ocasiones nos despiertan una gran curiosidad por saber cómo es el entorno en el que viven de una forma más íntima. Y mientras hay algunos más recelosos a mostrar esa parte de su vida, otros, aunque no nos muestran cada rincón, sí que consiguen dejarnos píldoras de algunas zonas, como la cocina, una ubicación en la que más de uno pasa mucho tiempo. Como Nuria Roca, que a lo largo de los años nos ha ido mostrando algunos aspectos de ella en diferentes publicaciones en redes sociales.

Con lo que la presentadora nos ha ido enseñando de la casa que comparte con Juan del Val y sus hijos, cuenta con una cocina de diseño, llena de luz y práctica para facilitar la comodidad de una estancia en la que se pasan muchas horas al día y donde el espacio es clave para cocinar con tranquilidad y sosiego.

PUEDE INTERESARTE La cocina de José Andrés: inspiración y diseño sostenible

Mucha luz

La luminosidad de su cocina viene, en parte, gracias a que el blanco es el color predominante de la estancia en las parades y en los muebles que rompe en algunos rincones con otros tonos. La madera de los muebles está lacada en blanco, combinando perfectamente con el mármol de la pared y la encimera en blanco con betas en tonos grisáceos.

La madera también está presente en los suelos, la base de la isla, además de en una de las paredes, logrando dar un toque y ambiente más cálido a la cocina de Nuria Roca.

PUEDE INTERESARTE La cocina de Meg Ryan: el truco de lo semiabierto al salón para charlar con los amigos

Su cocina está directamente conectada con la zona del comedor donde tiene una mesa redonda donde suele desayunar o trabajar en sus proyectos, además de tener una gran ventana con vistas directas al jardín.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un tabique de cristal para dar más amplitud

Además, la cocina está perfectamente separada de otras estancias, pero con un punto de unión: un tabique de cristal con vistas a una de las salas de estar que le otorga mucha más amplitud y la sensación de estar en una cocina abierta, aunque manteniendo los límites.

Uno de los puntos fuertes de su cocina es esa amplitud, dividiendo una parte dedicada a diversos los utensilios, como el fregadero o los armarios de almacenaje, en la zona de la encimera donde está integrada la nevera, el horno o el microondas, y luego una gran isla central reservada para el espacio del cocinado, donde se encuentra, por ejemplo, la placa de inducción.