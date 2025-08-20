Daniel Brito 20 AGO 2025 - 16:16h.

La presentadora ha disfrutado de un resturante con sello del chef Ángel León

Los 3 chiringuitos de Cádiz que recomienda el chef 3 estrellas Michelin Ángel León

Desde hace años Nuria Roca pasa gran parte de sus vacaciones en el sur de España, concretamente Chiclana de la Frontera, donde se hospeda en el hotel Palacio de Sancti Petri Gran Meliá, el mismo que ha mostrado en sus redes sociales en estos últimos días que ha pasado junto a Juan del Val, su marido, y sus hijos. Pero no solo de relax se ha ido la presentadora, sino que ha catado uno de los mejores restaurantes de la zona que se encuentra dentro del hotel, tiene dos estrellas Michelin y cuenta con el sello del chef Ángel León.

Las vacaciones de Nuria Roca con sabor a mar

La presentadora ha mostrado como en los últimos días ha disfrutado de unas jornadas de relax en tierras gaditanas, aunque también ha enseñado a través de Instagram Stories que ha comido de lujo en Alevante (Palacio de Dancti Petri Gran Melia, Calle Amílcar Barca s/n), el restaurante que en la última edición de las Estrellas Michelin se llevó la segunda.

El restaurante lleva el sello de Ángel León, aunque de su cocina se encargan Cristian Rodríguez y Alan Iglesias, mientras que el sumiller es Carlos Hernández y la sala está en manos de Ricardo García.

Allí Nuria Roca mostró que el menú comenzó con unas espectaculares tortillitas de camarones al estilo Alevante, muy finas y crujientes que, como no podía ser de otra forma, llevan la innovación en su receta del chef del mar.

En su menó no faltó el popular ‘jamón de mar’, que parece una paleta de jamón ibérico, pero que realmente es el resultado de salar y curar en su punto exacto la ventresca del atún de almadraba, consiguiendo un manjar único.

El menú degustación de Alevante

Actualmente el menú de Alevante, de 195 euros por comensal sin maridaje, consta de cuatro primeros platos, entre los que se encuentra los camarones en tortilla que mostró Roca en sus redes sociales. Mientras tanto, la parte central del Gran Menú Alevante: un oleaje de sensaciones, tiene 11 pases.

En cada uno de esos bocados el sabor a mar es el gran protagonista, desde ese jamón de Almadraba que tantos éxitos le ha otorgado a León, hasta el pescado del día envuelto en hoja de higuera o los cangrejos coñeta brandy.

El toque final llega con los postres, donde la esencia del mar sigue de lo más presente con su atún y chocolate o las chucherías del atlántico. Toda una revolución al paladar que sin duda hay que catar.