Tamara Falcó y sus trucos para decorar una mesa con estilo esta Navidad

La marquesa de Griñón demuestra que se puede decorar una mesa navideña sin recargarla y con tonos de colores suaves y sofisticados para crear la mejor velada

Con la Navidad no solo hay que ponerse el delantal para sacar adelante muchos platos especiales típicos de esta época que solo haces una vez al año. Además de tener controlados todos los ingredientes y las recetas, hay otro aspecto clave al que hay que prestarle atención para no ir con prisas a última hora: la decoración de la mesa. Tener la mantelería, las copas y vasos, así como la cubertería lista para Nochebuena y Nochevieja es clave para disfrutar de una cena de lo más elegante.

El problema es que muchas veces no se sabe muy bien cómo hacer esa decoración sin caer en la de siempre o que la mesa quede excesivamente recargada. Así que, para guiarnos y darte ideas para tu mesa navideña, nos hemos fijado en la que Tamara Falcó montó hace unas semanas para su cumpleaños que puede servirte de inspiración para hacer la tuya estas navidades.

En la casa de la hija de Isabel Preysler la Navidad se vive por todo lo alto, como cualquier fiesta, y así lo demostró la marquesa de Griñón con la mesa que dispuso para su 44 cumpleaños.

Minimalismo y elegancia

En ella se puede ver que Falcó optó por el minimalismo, sin mucho color, toque que le dio con unos jarrones altos y delgados con flores y hojas que permitían ver al comensal del otro lado de la mesa sin problema, además de que no ocupan tanto espacio como los centros de mesa alargados, dejando el hueco suficiente para los platos.

La iluminación también es importante, por eso la mujer de Íñigo Onieva decidió crear un ambiente más íntimo, familiar y relajado con una luz cálida que ofrecían las decenas de velas que encendió a su alrededor.

Para la vajilla optó por una neutra de tonos blancos con una cubertería clásica y servilletas también neutras para no saturar con demasiados colores vivos teniendo en cuenta que los jarrones ya ofrecen el toque de color necesario a la mesa. A ello se le suma la cristalería, combinando copas y vasos de cristal con otras que tienen detalles en verde y que combinan con los ramos de los jarrones.

El ojo puesto en cada detalle

Por su parte, para que nada desentone, se puede ver como las bandejas que utiliza son con un acabado metalizado, similar al de los jarrones, donde sirve una tabla de quesos variados con uvas y unos frutos se cos que sirve de entrante y aperitivo para los comensales.

Sin duda, un mar de ideas para que estas navidades puedas decorar tu mesa de una manera diferente, con tu propio estilo, inspirándote en las combinaciones que hace Tamara Falcó para crear una velada íntima y sofisticada para el recuerdo.