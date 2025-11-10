Daniel Brito 10 NOV 2025 - 16:00h.

La cocina de Paula Echevarría y Miguel Torres es muy amplia y cuenta con mucha luz natural, además de bastante almacenamiento

La cocina llena de luz de Nuria Roca: madera, amplia y con un tabique de cristal

Tras más de siete años juntos Paula Echevarría y Miguel Torres forman una pareja consolidada que sabe muy bien como repartirse las tareas del hogar. Por ejemplo, aunque ambos pasan tiempo en la cocina, lo cierto es que el cocinillas de la pareja es él. Ya lo dijo la misma actriz cuando se mudó a la casa en la que residen, asegurando que tenía “un estupendo cocinero en casa”. Y todo el que cocina lo más mínimo sabe lo importante que es que sea un espacio práctico y cómodo, como lo es la cocina de la pareja.

Aunque Torres y Echevarría son celosos con parte de su intimidad, gracias a parte de las publicaciones que hacen en las redes sociales se ha podido ver cómo es su cocina, donde se ve que han optado por el minimalismo, sin mucho adorno y una distribución práctica de los electrodomésticos y de los armarios para el almacenamiento.

Amplia y luminosa

En su cocina tienen una gran capacidad de almacenaje tanto en los muebles de la encimera como en la propia isla, lo que les permite tener toda la zona visible ordenada y organizada sin que de la sensación de que está todo manga por hombro, algo fácil en cualquier cocina a la que se le dé el mínimo uso. A eso también ayuda que el mobiliario sea blanco, ya que permite dar más luz a la estancia y genera una sensación de limpieza.

Además, para romper con la monotonía, la pareja ha añadido en la pared de la encimera una franja de papel de pared con un estampado tropical que le da un toque de color alegrando y aportando un punto divertido a la cocina.

También hay espacio suficiente entre la isla y la encimera, donde tiene elementos como su tostadora o la cafetera de cápsulas, para permitir la movilidad. Una de las ventajas de la isla es que es de gran tamaño con la placa de inducción integrada, con superficie de mármol como la encimera, y con capacidad para almacenaje. Además, en la parte baja tiene una tira de luces LED en la zona inferior.

El lavavajillas, su gran contra

Y pese a que en la cocina de Paula Echevarría y Miguel Torres parece todo pensado al milímetro para la comodidad de ellos, el punto negativo está en el lavavajillas, no porque desentone su gris oscuro con el resto de mobiliario blanco, sino porque sobresale con evidencia sobre el resto de los muebles, rompiendo por completo la armonía lograda.