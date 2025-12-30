Daniel Brito 30 DIC 2025 - 10:27h.

La Ordenatriz da trucos para conseguir limpiar esas manchas que pueden surgir tras las cenas y comidas navideñas en mantelería y ropa

Las cenas de Navidad comienzan con una mesa bien puesta y elegante, y terminan como terminan. Eso lo sabemos todos, desde la mantelería hasta nuestra propia ropa, que puede haberse visto comprometida por un descuido, por ejemplo, con la salsa del solomillo o al descorchar el vino. En todo caso, si ya estas preparando la mesa de Nochevieja y hay manchas en el mantel, las servilletas o en tu blusa que no salen, te dejamos varios trucos de La Ordenatriz para cada tipo de mancha que prometen un resultado como si no hubiese pasado nada.

Puede tratarse de una mancha del vino tinto que se derramó tras el brindis, del un pintalabios que no termina de salir de la servilleta de tela o incluso de esa mancha que hay en el mantel por haberlo tenido guardado durante meses sin darle ningún tipo de uso. Si sigues lo consejos de la experta, promete dejarlo todo como nuevo.

Marisco y tinta de calamar

El marisco es muy popular en las mesas durante la Navidad, pero sacar sus manchas no es tan sencillo. Para acabar con ello basta con añadir bicarbonato, unas gotas de agua oxigenada, otro poco de bicarbonato y deja que pasen 30 minutos. Tras ello, llévalo a la lavadora.

Las manchas de guardado

Para esas manchas que aparecen en manteles y servilletas tras estar mucho tiempo guardados necesitas jabón blanco y sumergir en agua caliente con percarbonato. Déjalo dos horas y luego a la lavadora con poco detergente.

Café y té

Para manchas de café y de té sumerge en fórmula mágica durante dos horas y posteriormente lleva a la lavadora.

Pintalabios

Si las manchas de pintalabios no salen de las servilletas de tela, frota con una microfibra y alcohol y luego a la lavadora.

Chocolate

Para las manchas de chocolate lava primero con agua fría y jabón para evitar que se incruste. Luego, a la lavadora.

Salsas y aceite

Para salsas con aceite cubre la mancha con jabón y bicarbonato y deja actuar 30 minutos antes de meter la pieza en la lavadora.

Alcohol y refresco

Pulveriza fórmula mágica sobre estas manchas y saldrán en el primer lavado sin problema.

Cera de vela

Si eres de los que enciende unas velas y la cera ha caído sobre el mantel, sumérgelo en agua caliente hasta que la cera se desprenda, luego añade jabón y a la lavadora.

Limpiar la plata

Si tu cubertería de plata tiene manchas cubre el fondo de una olla con papel de aluminio, añade agua caliente y bicarbonato y sumerge las piezas 15 minutos. Luego seca con microfibra o algodón.

Manchas de vino

Y para las manchas de vino, sumerge en agua caliente con percarbonato dos horas para luego llevar a la lavadora.