Te contamos cómo limpiar la campana extractora de tu cocina

Una de las cosas para la que no estamos preparados en la vida adulta es, sin duda, el momento de limpiar la grasa que se queda en la campana extractora de la cocina. Da igual lo habitualmente que se limpie, lo que se cocine y el cuidado que se ponga: siempre acumula más suciedad de la esperada. Y siempre cuesta mucho trabajo adecentarlo.

Una situación que hace que hayamos de tener especial atención con la limpieza del extractor. No sólo es peligroso, ya que la grasa es inflamable, sino que afecta a la higiene y al olor en toda la cocina, dado que si la campana está sucia, no eliminará bien los olores ni el humo. Por ello, te contamos este sencillo truco para limpiar de manera fácil la grasa del extractor de la cocina.

Cómo limpiar la grasa de la campana extractora de la cocina

La mejor forma de limpiar el extractor no es ni con bicarbonato ni con quita grasas ni con cualquier producto novedoso que pueda haber en el súper. Ni siquiera metiendo los filtros al lavavajillas, algo que además, muchos fabricantes desaconsejan. La manera más efectiva es usar cristales de soda, un limpiador natural muy efectivo.

El carbonato de sodio, que es como también se conoce a los cristales de soda, no sólo ayuda a eliminar la suciedad, sino que es desinfectante. Por ello, son una solución idónea para los filtros de la campana extractora.

Sacamos los filtros del extractor y los ponemos en un recipiente con agua caliente donde habremos echado unos cristales de soda. Los dejamos durante unos 20 ó 30 minutos, para que el producto actúe en ellos. No hay que frotar, ya que la suciedad se desprende por sí sola.

Pasado este tiempo sacamos los filtros, los secamos y los volvemos a montar en el extractor. Así de sencillo. Así de rápido. Con este truco para limpiar el extractor de la cocina, la vida adulta es un poco más sencilla. Al menos, el siempre engorroso trabajo de quitar la grasa de la campana te costará mucho menos.