¿Para qué sirve el agujero del mango de la sartén?

Daniel Brito 23 DIC 2025 - 16:13h.

El agujero del mango de la sartén tiene una función más allá de poderla colgar por ahí que permite cocinar con mayor higiene

¿Cocina abierta o cerrada? Los trucos para elegir qué le va mejor a tu casa

Cada día utilizamos muchos utensilios en la cocina con la preparación de cada una de las comidas de la jornada. No obstante, uno de los más utilizados seguramente sea la sartén, que tendrás una para cada cosa: la que usas para hacer alimentos a la plancha, la que sabes que no se te va a pegar nada cocines lo que cocines… Pero lo cierto es que es muy probable que desconozcas la función real de uno de sus elementos más visibles a simple vista: el aguajero que hay en su mango.

La mayoría de las personas creen que está ahí para colgar la sartén tras su uso, sobre todo después de lavarla, para que escurra bien cada gota de agua. Si bien puede ser una de las funciones de ese agujero, la realidad es que no es, ni de lejos, la principal.

Su verdadera utilidad

Ese agujero sirve realmente para que se pueda apoyar sobre el mango de forma segura la espátula, cuchara o tenedor que se está utilizando para cocinar en lugar de ponerlos sobre la encima, algo poco higiénico si tenemos en cuenta que podemos estar haciendo una salsa o el fondo de un guiso, por lo que mancharemos la superficie.

De esta manera, cuando la espátula se pone sobre ese hueco queda en el aire, evitando que entre en contacto con otras superficies, algo que ayuda en comodidad, pero también en mantener la cocina más limpia.

Además, poner la espátula o cualquier otro utensilio en el agujero permite mantenerlos mejor, ya que con las prisas puedes colocar tu cucharon de plástico sobre la placa aún caliente y que con el calor esta se deforme y se estropee por completo.

Además de ello, ese hueco en el mango de la sartén también ayuda a que podamos agarrar la sartén sin problema alguno mientras cocinamos, ya que permite que el mango no se caliente como sí lo hace el resto de la sartén al cocinar.

¿Qué tipo de sartén elegir?

Sin embargo, seguramente cuando vas a comprar una sartén te harás muchas preguntas sobre cual es la mejor para tu cocina y tus necesidades. Aunque hay muchas opciones en el mercado que se adaptan a las circunstancias de cada uno todos buscamos lo mismo: que sean duraderas, de buena calidad y que no sean demasiado caras. A partir de ahí puedes empezar a buscar y en el vídeo te dejamos las mejores opciones para que te decidas por las sartenes perfectas para tu cocina.