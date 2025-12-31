La cocina luminosa de Chenoa: con isla, toque rústico y abierta al salón

Daniel Brito 31 DIC 2025 - 16:00h.

La cantante y presentadora ha hecho de su cocina el centro de su hogar al abrirla completamente al salón y tenerla perfectamente organizada

La cocina abierta de Elsa Pataky y Chris Hemsworth: una mezcla de materiales entre lo rústico y lo moderno

No es nada nueva que Chenoa es una obsesa de la limpieza. La cantante ha contado en más de una ocasión que tiene una obsesión con el orden y con mantener su casa siempre impoluta, también la cocina, que cada vez que la ha mostrado en redes sociales ha hecho gala de sus normas de limpieza, enseñándola impoluta y dejando entrever algunos detalles que la hacen de lo más práctica para su uso en el día a día.

La presentadora vive en un amplio piso a las afueras de Madrid, donde la cocina es el centro de la casa, que se abre al salón, donde sus ventanales permiten que la estancia se llene de luz natural y la conviertan en una cocina muy luminosa que se potencia gracias que el acabado de los muebles y de los azulejos es en blanco.

Unida al salón y con blanco predominante

Sin puertas ningunas, la apertura de su cocina al salón da una mayor sensación de amplitud, siempre necesaria para moverse mientras se elaboran las recetas. Para ello cuenta con una larga encimera que se integran con una gran isla que le da mayor versatilidad a la estancia.

El blanco es el color que predomina en su cocina, ya que es el de los muebles y los armarios, pero también el de los azulejos de la pared, que permiten que tras un cocinado se pueda limpiar todo más fácilmente. Ese blanco lo rompe con una encimera de madera que le da un toque algo más rústico, elegante y rompedor a la cocina.

A lo largo de su encimera se encuentra tanto la placa como el fregadero, donde tiene un pequeño accesorio que le permite guardar el detergente y el estropajo. Además, también cuenta con una bandeja en la que tiene el aceite, el vinagre u otras especias para tenerlas a mano mientras cocina, aunque otras las tiene sobre la campana extratora.

Al estar unida al salón, el suelo de la cocina también es de parqué, pero para mantener la limpieza tiene una alfombra alargada a lo largo de la encimera, así evita que la suciedad se expanda al resto de su hogar.

Una isla que le aporta versatilidad

En cuanto a los electrodomésticos, Chenoa los ha agrupado todos en una misma zona de la cocina, todos con acabado metalizado. Así tiene a mano tanto la nevera (repleta de imanes) como el horno y el microondas, manteniendo así no solo una organización para su día a día, sino también un orden visual.

No obstante, el punto de encuentro de su cocina se encuentra en la isla, de la misma madera que la encimera y con las patas del mismo blanco que los armarios. Su versatilidad le permite ser un apoyo mientras cocina, así como el lugar donde tomar un café, tomar un aperitivo con amigos o una cena rápida, ya que también cuenta con sillas altas en blanco para sentarse y descansar mientras toma algo.