La cocina de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en su casa australiana es amplia, luminosa y con detalles rústicos

El restaurante castizo de Madrid donde Elsa Pataky y Mario Vaquerizo han cenado en su reencuentro

Compartir







Elsa Pataky y Chris Hemsworth se casaron en secreto en las Navidades de 2010, pero no fue hasta 2015 cuando se mudaron al país natal del actor. La pareja y sus tres hijos, India Rose, Tristan y Sasha, residen en una mansión en Broken Head, una zona de Byron Bay, localidad costera ubicada al este de Australia. No se trata de una vivienda antigua, sino que los intérpretes compraron un amplio terreno para construir allí su hogar a medida con la ayuda del estudio de arquitectura Poss Architecture + Planning. En este lugar con impresionantes vistas al océano y la naturaleza levantaron una casa con multitud de habitaciones. Obviamente, en un proyecto de estas dimensiones no podría faltar una gran cocina, que en varias ocasiones a lo largo de los años sus dueños han dejado ver en sus redes sociales, especialmente en días de celebraciones de cumpleaños, pero también en momentos de diversión con las manos en la masa.

Cocina abierta en blanco

La cocina puede considerarse como el corazón de una casa, sea cual sea su tamaño. En el caso de la mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth, se aprecia que optaron por mantener un concepto de cocina abierta para poder disfrutar de un espacio amplio y sin barreras, con cabida para todos los miembros la familia y posibilidad de reunir a muchas personas. Aunque su vivienda cuenta con líneas minimalistas, techos muy altos y enormes ventanales para poder disfrutar de las vistas, en la cocina no apostaron absolutamente todo al color blanco y a un solo material.

Un blanco roto fue el tono principal escogido para dicha estancia, para así reflejar la luz y contribuir a que parezca más luminosa y grande, pero también se pueden ver detalles en madera, gris y colores neutros para contrastar y darle un toque de sofisticación. La cocina de la casa reúne extensas encimeras, mucho espacio de almacenamiento, todo tipo de electrodomésticos, una gran isla central y una imponente mesa. Azulejos en diferentes tonalidades, pero en la misma gama cromática, cubren la parte de la pared que se encuentra junto a los fogones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La mezcla de materiales y el toque rústico

En líneas generales, la cocina de los actores mantiene la luminosidad con tonos claros y neutros, grandes ventanales y una amplia separación entre zonas. Como contraste a las encimeras de piedra y los acabados del mobiliario en blanco, se añadieron otros materiales para aportar modernidad al espacio. Por ejemplo, el metal se puede ver en las lámparas que cuelgan sobre la isla y en los taburetes, así como en las barras para abrir algunas puertas y cajones. También aparecen textiles en blanco y en negro en algunas partes.

La inclusión de madera en muchos frontales y detalles resulta fundamental para dar naturalidad y calidez a una estancia marcada por el blanco. Unos elementos que destacan especialmente en la mansión son sus enormes mesas de madera reciclada: una en la cocina principal y otra en el exterior. Chris Hemsworth enseñó en Instagram que son obra del diseñador de interiores Lee Brennan, que reutilizó madera oscura y antigua para crear estos muebles, además de algunos marcos de puertas en la casa, aportándole así un toque rústico y muy acogedor a un proyecto de estilo moderno e industrial.